Lenny Kravitz promette "la festa della vita" al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League, presentato da Pepsi®

Lenny Kravitz afferma che il pubblico potrà aspettarsi "divertimento, musica e la festa della vita" sabato, quando salirà sul palco per il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2024 presentato da Pepsi®.

Il quattro volte vincitore del GRAMMY® Award si esibirà allo stadio di Wembley prima della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid e promette uno spettacolo davvero memorabile.

"Sarà emozionante", ha detto. "È un appuntamento fantastico per una partita fantastica. Il Pepsi Kick Off Show darà inizio all'evento e penso che sarà una giornata bellissima".

"Ci sono due grandi squadre che hanno lavorato duro e hanno fatto tutto quello che dovevano per arrivare fin qui: sarà emozionante".

In una carriera lunga tre decenni, Kravitz ha pubblicato 11 album in studio che hanno venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente, il musicista ha ricevuto il Music Icon Award ai People's Choice Awards 2024, mentre all'inizio di quest'anno gli è stata dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

"Blue Electric Light, il mio nuovo album, è uscito la scorsa settimana", ha detto Kravitz. "Stavamo programmando il tour, che inizierà tra poco. È arrivata la chiamata per il Pepsi Kick Off Show ed è stata come un segno del destino".

"Sono molto felice, onorato ed entusiasta di iniziare questo ciclo con un evento del genere. È bellissimo, non lo puoi paragonare a nient'altro. L'elettricità delle persone che si uniscono per qualcosa è straordinaria".

Che dire delle sinergie tra calcio e musica?

"Sono entrambe forme d'arte, giusto?", ha aggiunto. "Inoltre, devi nascere con il talento: puoi anche coltivarlo, ma devi nascerci. L'altra cosa meravigliosa della musica e dello sport è che uniscono le persone: per me è questo che conta".

Trasmesso in oltre 200 paesi, i tifosi potranno godersi lo spettacolo tramite l'emittente locale, su UEFA.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA.