I fattori che potrebbero decidere la finale di Champions League

UEFA.com si affida ai suoi esperti reporter per esaminare alcuni temi tattici e tecnici che potrebbero fare la differenza nella finale di UEFA Champions League.

Ecco le analisi di Matthias Rötters per il Dortmund e di Graham Hunter per il Real Madrid.

Avvicinamento alla finale di Champions League

La difesa del Dortmund rimarrà stabile?

Il Dortmund non ha subito gol nelle due semifinali contro il prolifico attacco del Paris Saint-Germain. I fattori del suo successo sono un portiere incredibilmente affidabile come Gregor Kobel, due difensori centrali in gran forma come Mats Hummels e Nico Schlotterbeck e una difesa aggressiva che inizia dall'attaccante Niclas Füllkrug. Se la difesa dovesse funzionare ancora, potrebbe essere difficile trovare la via del gol per il Real Madrid. Altrimenti, come abbiamo visto contro l'Atlético de Madrid, sarà sicuramente difficile.

Il percorso del Real Madrid alla finale: ogni gol

Chi andrà in porta per il Real Madrid?

L'enigma principale per il Real Madrid riguarda senza dubbio il portiere. Andriy Lunin è stato l'eroe poco decantato di questa stagione: superbo contro il Lipsia in entrambe le gare, è stato impeccabile ai supplementari e ai rigori contro il Manchester City e nuovamente decisivo contro il Bayern. Thibaut Courtois, se in forma, merita di partire titolare per via della gerarchia. Secondo Carlo Ancelotti, il belga è il numero uno al mondo ma, essendo stato fuori per il 95% della stagione, potrebbe anche essere un rischio. In bocca al lupo per la decisione, mister.

Gli esterni del Dortmund possono dare problemi al Real?

Non è un segreto che Jadon Sancho e Karim Adeyemi siano armi fondamentali nell'attacco del BVB. Se Dani Carvajal e Ferland Mendy riusciranno a fare i conti con la loro velocità, toglieranno molto agli avversari. I due esterni della squadra tedesca sono stati a tratti incontenibili, mentre i terzini del Real si ritrovano spesso in avanti. Finora la tattica è stata vincente ma, in questa partita, i giocatori del Dortmund avranno grandi opportunità di avanzare alle loro spalle e seminare il panico.

Il cammino del Dortmund verso la finale: tutti i gol

Il centrocampo del Real è all'altezza della sfida?

Normalmente, il centrocampo è un grande punto di forza del Real Madrid e potrebbe essere decisivo anche in finale, ma è molto improbabile che Aurelién Tchouaméni sia in forma. Poi c'è la notizia di Toni Kroos, che ha annunciato il ritiro dopo UEFA EURO 2024: influenzerà in qualche modo il suo stato mentale? Dire addio al Real Madrid in una finale di Champions League potrebbe essere troppo emozionante? Pensiamo e speriamo di no. Per quanto riguarda Jude Bellingham, è alla sua prima finale di Champions League, per di più a Wembley: insomma, le sfide psicologiche non mancano di certo.

Chi guiderà l'attacco del Dortmund?

Con soli tre gol in 12 partite, Füllkrug è il capocannoniere del BVB in Champions League. Quattro giocatori del Real Madrid – Rodrygo, Vinícius Júnior, Joselu e Bellingham – hanno segnato di più, quindi la domanda è: riuscirà il Dortmund a trovare una soluzione sotto porta quando le cose si faranno difficili? Il Dortmund è andato a segno con 12 giocatori diversi nella competizione, contro gli otto del Real, quindi una pericolosità a tutto campo potrebbe giocare a suo vantaggio.