Carlo Ancelotti sul suo Real Madrid e sulla finale di UEFA Champions League contro il Dortmund – l'intervista

In pochi incarnano l'essenza stessa della UEFA Champions League come Carlo Ancelotti. L'italiano ha vinto quattro volte la competizione - più di qualsiasi altro allenatore - e adesso ha l'occasione di mettere in bacheca la sua settima coppa (comprese le due vinte da giocatore) quando il suo Real Madrid affronterà il Dortmund a Wembley il 1° giugno.

La marcia verso la finale di Champions League

Parlando a UEFA.com, il 64enne ripercorre i risultati ottenuti finora e spiega cosa si aspetta dalla quarta avversaria tedesca diversa affrontata dal Real in questa stagione.

Sul cammino del Madrid

Quest'anno la squadra ha dimostrato grande coesione. È un gruppo molto determinato e dedito al lavoro di squadra. Nonostante alcune difficoltà iniziali, è stata una stagione eccellente e l'affiatamento e la professionalità del gruppo ci hanno permesso di superare tutte le prove.

C'è un equilibrio tra i giocatori più anziani che danno l'esempio e quelli più giovani con la loro altissima qualità. Questo ha permesso al nostro club di attraversare questa fase di transizione, in cui ci troviamo tuttora.

Il cammino del Real Madrid verso la finale: tutti i gol

Sul mix di giovani e veterani

Nacho è cresciuto moltissimo qui. Ha fatto la trafila delle giovanili facendo esperienza e, anche se non sempre è stato una prima scelta, è cresciuto ogni anno anche da un punto di vista della personalità, sino a diventare il capitano. È un esempio di determinazione e professionalità.

Toni Kroos è ancora un pilastro, così come Luka Modrić. Sono tutt'oggi giocatori fondamentali per la squadra, anche se, da quando sono arrivati i giovani, forse ora contiamo un po' meno su di loro. Adesso conta di più la qualità che la quantità, ed entrambi hanno disputato una stagione eccellente in questo senso.

Le 14 vittorie del Real Madrid nella competizione

Sulla finale col Dortmund

Innanzitutto meritano di essere in finale perché hanno fatto grandi prestazioni nei turni precedenti, sconfiggendo squadre molto forti come l'Atlético de Madrid e il Paris. Sono una squadra molto solida e affiatata, con grandi giocatori. La loro prova difensiva contro il Paris mi ha sorpreso.

Siamo davvero felici di giocare un'altra finale. La tensione arriverà, ma vogliamo che arrivi il più tardi possibile. Dobbiamo goderci questo momento.

Real Madrid - Dortmund: i precedenti

Riflessioni sulla Champions League

In questa competizione ho provato le emozioni più grandi, sia quelle positive che quelle negative. Non posso dimenticare la finale persa contro il Liverpool [nel 1984] quando ero alla Roma, né l'altra finale persa contro il Liverpool nel 2005 [da allenatore del Milan]. Ma ci sono anche molti ricordi positivi. Sicuramente prevale la passione, ed è questo che mi fa andare avanti.

Ancelotti racconta il segreto del suo successo in Champions League

Sulla sua evoluzione come allenatore

È molto importante continuare a imparare perché la vita cambia e il calcio cambia, ed è fondamentale tenersi aggiornati. Anche i rapporti con i colleghi e lo scambio di idee con loro sono molto importanti. Se proponessi quello che facevo 20 anni fa come allenatore, tutti mi prenderebbero per pazzo perché le cose, i metodi e gli allenamenti cambiano, quindi bisogna stare al passo con i tempi.