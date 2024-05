UEFA Champions League: i numeri della stagione 2023/24

Un'altra stagione stellare in cui i più grandi campioni hanno messo in mostra il loro talento sul palco più importante si concluderà sabato 1° giugno allo stadio di Wembley.

UEFA.com riassume le cifre dell'ennesima avvincente edizione della UEFA Champions League.

1 João Mário è stato il primo giocatore del Benfica a segnare una tripletta nell'era della Champions League andando in rete contro l'Inter alla quinta giornata, mentre il Paris ha vinto una sfida europea dopo aver perso in casa all'andata per la prima volta all'ottavo tentativo. Inoltre, è diventato la prima squadra francese a qualificarsi in un doppio confronto del torneo dopo aver perso la gara di andata davanti al suo pubblico.

2 Il Manchester United ha perso le prime due partite della fase a gironi di Champions League per la prima volta, mentre Joselu è diventato il terzo giocatore a segnare due gol entrando dalla panchina in una semifinale di Champions League. Prima di lui ci erano riusciti Rodrygo del Real Madrid contro il Manchester City nel 2022 e Georginio Wijnaldum per il Liverpool contro il Barcellona nel 2019.

3 I Red Devils hanno segnato tre gol in tutte e tre le trasferte del Gruppo A ma hanno portato a casa un solo punto. I cugini del Manchester City hanno invece segnato tre gol in tutte e sei le partite del girone, vincendo sempre.

4 Alla prima giornata, Ivan Provedel (Lazio) è diventato il quarto portiere a segnare in Champions League, eguagliando Hans-Jörg Butt, Sinan Bolat e Vincent Enyeama.

5 Nella vittoria per 6-0 contro il Lens alla quinta giornata, l'Arsenal è diventato la prima squadra nella storia della Champions League a segnare nel primo tempo con cinque marcatori diversi. Questa è stata anche la quinta stagione consecutiva in cui un giocatore brasiliano ha segnato due gol ai quarti di finale di Champions League: Philippe Coutinho per il Bayern (2019/20), Vinícius Júnior per il Real Madrid (2020/21), Roberto Firmino per Liverpool (2021/22), Rodrygo per il Madrid (2022/23) e Raphinha per il Barcellona nel (2023/24).

6 Carlo Ancelotti ha raggiunto la sua sesta finale di Champions League da allenatore (2003, 2005 e 2007 con il Milan; 2014, 2022 e 2024 con il Real Madrid), superando qualsiasi altro tecnico nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

7 Il Manchester City è arrivato primo nel girone per la settima stagione consecutiva. È anche la prima squadra ad aver segnato tre o più gol in sette partite consecutive di Champions League, arrivando a nove gare ai quarti di finale.

8 Harry Kane e Kylian Mbappé sono in testa alla classifica marcatori di Champions League 2023/24 con otto gol.

10 Il Manchester City è diventato il primo club inglese, e solo il terzo in assoluto, a vincere dieci partite consecutive di Champions League battendo il Copenhagen al ritorno degli ottavi di finale. Solo il Bayern è riuscito a ottenere una serie di vittorie consecutive più lunga (15).

12 Il Real Madrid è imbattuto da 12 partite in questa edizione (V8 P4) e, per la prima volta, arriva alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League senza sconfitte. Inoltre ha vinto gli ultimi 12 quarti di finale di Champions League.

14 L'andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Manchester City è stata solo la seconda partita a eliminazione diretta di Champions League con tre gol segnati nei primi 14 minuti. La precedente aveva coinvolto sempre il City, contro il Tottenham nell'aprile 2019 e un 2-2 dopo 11 minuti.

16 Lamine Yamal del Barcellona (16 anni e 83 giorni) è diventato il più giovane titolare di sempre in Champions League alla seconda giornata, battendo di tre giorni il record di Celestine Babayaro con l'Anderlecht del 1994. Poi, Yamal è diventato il giocatore più giovane a disputare una gara della fase a eliminazione diretta (16 anni e 223 giorni, in casa del Napoli agli ottavi) e il più giovane titolare ai quarti di Champions League (16 anni e 272 giorni, all'andata contro il Paris).

17 Lo 0-0 del Bayern contro il Copenaghen alla quinta giornata ha interrotto la serie di 17 vittorie consecutive del Bayern nella fase a gironi, mentre Pau Cubarsí del Barcellona (17 anni e 50 giorni) è diventato il giocatore più giovane a esordire da titolare nella fase a eliminazione diretta battendo il precedente record di David Alaba (Bayern-Fiorentina, 2010).

23 Phil Foden (23 anni e 261 giorni) è diventato il più giovane giocatore inglese a raggiungere le 50 presenze in Champions League contro il Copenhagen agli ottavi.

25 Alla seconda giornata, Álvaro Morata è diventato il terzo giocatore spagnolo a raggiungere i 25 gol in Champions League dopo Raúl González (71) e Fernando Morientes (33). Da allora è arrivato a 28.

32 Ai quarti di finale sono stati segnati 32 gol: si tratta del numero più alto mai registrato in questa fase nell'era della Champions League.

35 Robert Lewandowski è diventato il giocatore più anziano a segnare in entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League (35 anni e 204 giorni), battendo il precedente record di Karim Benzema con il Real Madrid contro il Liverpool la scorsa stagione.

36,3 Karim Adeyemi del Dortmund ha toccato una velocità massima di 36,3 km/h, la più alta tra tutti i giocatori della fase a gironi. L'unico a batterlo nella fase a eliminazione diretta è stato il difensore Nuno Mendes del Paris, che ha toccato i 37,2 km/h.

37 A 37 anni e 38 giorni, Olivier Giroud è diventato il marcatore francese più anziano nella storia della Champions League (quarta giornata). Sergio Ramos è diventato il marcatore spagnolo più anziano della competizione alla quinta giornata a 37 anni e 244 giorni.

39 Il Manchester City ha segnato in tutte le 39 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League.

41 Al ritorno degli ottavi di finale in casa dell'Arsenal, Pepe è diventato il primo giocatore di movimento a giocare una partita della competizione a 41 anni. Con il gol di testa del 2-0 tra Porto e Anversa alla quarta giornata, era già diventato il marcatore più anziano di sempre della competizione a 40 anni e 254 giorni.

50 Il Paris ha segnato nelle ultime 50 partite della fase a gironi di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid a novembre 2015. Nel frattempo, Christian Pulišić è diventato il primo americano a collezionare 50 presenze nella competizione e Harry Kane il primo giocatore inglese a segnare 50 gol nelle competizioni UEFA per club.

51 Kylian Mbappé è il giocatore che ha effettuato più tiri in porta e nello specchio in questa stagione, collezionandone 51 e 26 nelle rispettive categorie.

58 Manuel Neuer ha collezionato il suo 58° clean sheet in Champions League al ritorno dei quarti di finale contro l'Arsenal, superando il precedente record di Iker Casillas. È anche diventato il giocatore tedesco più anziano in semifinale di Champions League nella gara di andata contro il Real Madrid (38 anni e 34 giorni).

60 La vittoria casalinga per 4-2 del Dortmund contro l'Atlético de Madrid è stata la prima dopo 60 anni in cui il Dortmund ha segnato quattro gol ai quarti di finale della competizione. La precedente era stata il 4-0 contro il Dukla Praha nella stagione 1963/64.

74 Dopo la semifinale di ritorno contro il Bayern, il Real Madrid non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 74 partite casalinghe di Champions League.

93,6 Il Manchester City è la squadra più precisa nei passaggi di questa stagione, con il 93,6% di passaggi completati. Gli uomini di Pep Guardiola hanno anche avuto il maggior possesso palla, con una media del 68,1% a partita.

100 Con il gol contro l'Anversa alla prima giornata, Robert Lewandowski è arrivato a 100 marcature nelle competizioni UEFA per club (qualificazioni incluse); è solo il terzo giocatore a raggiungere questo traguardo dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

108 Ebrima Colley è diventato il primo giocatore gambiano a segnare in Champions League (in Young Boys-Lipsia, sesta giornata). Il Gambia è diventato la 108esima nazione diversa ad avere un marcatore nel torneo.

145,6 L'attaccante del Copenhagen, Rasmus Falk, ha corso per 79,4 km nella fase a gironi, più di qualsiasi altro giocatore. Il capolista dell'intera stagione è però Joshua Kimmich del Bayern, che ha percorso 145,6 km fino alle semifinali.

150 Sergio Ramos, Luka Modrić, Thomas Müller e Ivan Rakitić sono stati gli ultimi giocatori a raggiungere le 150 presenze nelle competizioni UEFA per club. I primi due ci sono riusciti alla terza giornata, Müller ha ottenuto lo stesso risultato alla quinta e Rakitić si è unito a loro alla sesta. Müller (all'andata dei quarti di finale contro l'Arsenal) e Toni Kroos (nella semifinale di ritorno contro il Bayern) sono diventati il sesto e il settimo giocatore a collezionare 150 presenze in Champions League.

200 Carlo Ancelotti ha scritto una pagina di storia nel 3-3 tra Real Madrid e Manchester City all'andata dei quarti di finale, diventando il primo allenatore a collezionare 200 panchine nella competizione.

373 Sono stati 373 i gol segnati in questa stagione prima della finale – con una media di 3,01 gol a partita – di cui 296 nella fase a gironi.

529 Prima della finale, il Dortmund ha riconquistato il possesso palla 529 volte nel corso della stagione, 40 in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Il Salisburgo ha dominato la fase a gironi con 276 recuperi di palla. Il BVB ha totalizzato anche il maggior numero di contrasti vinti (108), superando ogni altra squadra. Mats Hummels – con 114 recuperi di palla e 34 contrasti vinti – è il miglior giocatore della stagione in entrambe le categorie.

10.000 Ramos ha segnato il gol numero 10.000 in Champions League nella gara persa 3-2 dal Siviglia contro il PSV Eindhoven alla quinta giornata.

Le statistiche non includono le qualificzioni se non diversamente specificato.