Lenny Kravitz sarà la star del Kick Off Show, presentato da Pepsi®, della finale di UEFA Champions League

La leggendaria rockstar Lenny Kravitz salirà sul palco prima della partita più attesa dell'anno, tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il 1° giugno a Wembley per il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2024, presentato da Pepsi®.

Quattro volte vincitore del GRAMMY® Award e una carriera trentennale alle spalle, con 11 album pubblicati e oltre 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Lenny Kravitz ha recentemente ricevuto il Music Icon Award ai People's Choice Awards 2024 ed è stato onorato con una stella all'Hollywood Walk of Fame all'inizio.

Dopo essersi esibito in tutto il mondo, Kravitz porterà ora il suo stile, la sua presenza scenica e i suoi successi iconici a milioni di persone poco prima dell'evento sportivo più atteso dell'anno.

Kravitz non ha nascosto tutta la sua felicità: "Mi sento davvero pieno di energia in vista della mia esibizione al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League a Londra, una città che riveste un posto speciale nel mio cuore. Sarà un evento davvero emozionante prima di una finale così importante. È una scusa perfetta per riunirci e goderci un po' di musica."

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: "Il Kick Off Show della UEFA Champions League di quest'anno, presentato da Pepsi, vedrà Lenny Kravitz salire sul palco e offrire una delle sue più grandi esibizioni prima della finale di Champions League. La nostra partnership fruttuosa e di lunga data con Pepsi ci riempie di orgoglio e, insieme, collaboriamo per rendere questa partita più memorabile e divertente per i tifosi a Wembley e per tutti coloro che ci seguono da tutto il mondo".

Eric Melis, VP Global Brand Marketing, Carbonated Soft Drinks presso PepsiCo ha aggiunto: "Essendo un marchio con una ricca storia, sia nella musica sia nel calcio, siamo orgogliosi di riunire ancora una volta la città ospitante, milioni di spettatori da tutto il mondo e uno dei nomi più iconici della musica mondiale per una performance elettrizzante. Il Kick Off Show, presentato da Pepsi, della finale di UEFA Champions League sarà interpretato da una leggenda dell'industria musicale che aggiunge dinamismo ed energia senza precedenti allo spettacolo. Kravitz vive secondo la nostra filosofia "Thirsty For More", che celebra la sete di vita delle persone e non vediamo l'ora di vedere come reagiranno i fan a questo spettacolo imperdibile".

Trasmesso in oltre 200 paesi, i tifosi potranno godersi lo spettacolo tramite l'emittente locale, su UEFA.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA.