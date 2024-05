Le precedenti finali di Dortmund e Real Madrid

Borussia Dortmund e Real Madrid hanno battuto rispettivamente Paris e Bayern e hanno prenotato il posto in finale di UEFA Champions League 2024. La squadra tedesca ha vinto una volta su due, mentre il Real Madrid ha trionfato in 14 finali su 17.

UEFA.com rivive tutte le finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League giocate da Borussia Dortmund e Real Madrid.

DORTMUND

1997: Dortmund - Juventus 3-1

(Riedle 29' 34', Ricken 71'; Del Piero 65')

Forse, la serata più bella nella storia del Dortmund è stata quella di 27 anni fa a Monaco, quando ha vinto la sua prima finale di Champions League. Una doppietta di Karl-Heinz Riedle nel primo tempo porta al comando il BVB; nonostante un gol di Alessandro Del Piero nel secondo tempo, l'appena subentrato Lars Ricken fissa il punteggio con uno spettacolare pallonetto.

Highlights finale 1997: Dortmund-Juventus 3-1

2013: Dortmund - Bayern 1-2

(Gündoğan 68' rig.; Mandžukić 60', Robben 89')

Il Bayern si aggiudica una finale tutta tedesca molto combattuta a Wembley. Mario Mandžukić porta in vantaggio i bavaresi dalla corta distanza al quarto d'ora della ripresa, ma İlkay Gündoğan pareggia su rigore otto minuti più tardi. Quando la partita sembra destinata ai supplementari, Arjen Robben firma il gol della vittoria.

REAL MADRID

Il Real Madrid festeggia la vittoria nel 1956 ©AFP

1956 Real Madrid - Stade de Reims 4-3

(Di Stéfano 30', Rial 62' e 79', Marquitos 62'; Leblond 6', Templin 10', Hidalgo 67')

La prima finale di Coppa dei Campioni vede il Real andare sul 2-0 al Parc des Princes dopo dieci minuti. Il Reims verso l'ora di gioco ribalta il risultato andando sul 3-2 ma prima Manuel Marquitos pareggia e infine a 11 minuti dalla fine Héctor Rial segna il gol della vittoria per le Merengues.

1957 Real Madrid - Fiorentina 2-0

(Di Stéfano 70'rig., Gento 76')

Il Madrid gioca in casa la sua seconda finale nella competizione e festeggia per la seconda volta consecutiva battendo questa volta la Fiorentina per 2-0 al Santiago Bernabéu con un rigore al 70' di Alfredo Di Stéfano e con il raddoppio di Paco Gento.

1958 Real Madrid - AC Milan 3-2 (dts)

(Di Stéfano 74', Rial 79', Gento 107'; Schiaffino 59', Grillo 78')

Ancora una volta il Real vince in rimonta. Il Milan passa due volte in vantaggio e per altrettante volte viene rimontato dal Madrid. La partita diventa la prima finale ad andare ai supplementari, e il gol al 107' di Gento regala la terza coppa complessiva e consecutiva al club di Madrid.

1959 Real Madrid - Stade de Reims 2-0

(Mateos 1', Di Stéfano 47')

In una sorta di ripetizione della prima finale, il Real batte lo Stade de Reims al Neckarstadion di Stoccarda. Il Madrid deve fare i conti con l'assenza di Ferenc Puskàs e con l'infortunio di Raymond Kopa nei primi minuti ma sblocca il risultato dopo appena un minuto con Enrique Mateos, e raddoppia al 47' con Di Stéfano.

I capitani Hans Weilbächer e José María Zárraga prima della finale del 1960 Popperfoto via Getty Images

1960 Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-3

(Di Stéfano 27'-30'-73', Puskás 45'+1'-56' 60'-71'; Kress 18', Stein 72' e 75')

L'ultima delle cinque vittorie consecutive del Madrid in Coppa dei Campioni è anche la più celebre. Le Merengues spazzano in finale l'Eintracht grazie ai quattro gol di Puskàs e ai tre di Di Stefano davanti ai 127.000 spettatori accorsi a Glasgow ad Hampden Park.

1962 Benfica - Real Madrid 5-3

(Águas 25', Cavém 33', Coluna 50', Eusébio 64'rig. e 69'; Puskás 18'-23'-39')

Sebbene la striscia di vittorie del Madrid si sia conclusa nel 1960/61, con l'eliminazione al primo turno da parte del Barcellona, l'anno successivo il Madrid torna in finale, con Puskás che realizza la sua seconda tripletta allo Stadio Olympisch di Amsterdam. Per una volta, però, viene battuto dato che i due gol di Eusébio permettono al Benfica di riconfermarsi campione d'Europa.

1964 Inter - Real Madrid 3-1

(Mazzola 43' e 76', Milani 61'; Felo 70')

Due anni più tardi, i veterani Di Stéfano e Puskás vengono battuti dall'Inter di Sandro Mazzola al Praterstadion di Vienna. Mazzola e Aurelio Milani portano i nerazzurri sul 2-0 e, anche se Felo accorcia, il secondo gol personale di Mazzola mette al sicuro la partita.

Il Real Madrid in difesa nella finale del 1966 Popperfoto via Getty Images

1966 Real Madrid - Partizan 2-1

(Amancio Amaro 70', Serena 76'; Vasović 55')

Il Partizan diventa la prima squadra dell'Europa dell'est a raggiungere la finale, ma è il Madrid a vincere a Bruxelles. Velibor Vasović porta in vantaggio la squadra jugoslava, ma i gol di Amancio Amaro e Fernando Serena negli ultimi 20 minuti regalano al Madrid - capitanato da un Gento alla sua sesta finale - il prestigioso trofeo.

1981 Liverpool - Real Madrid 1-0

(Kennedy 81')

Dopo aver dominato per i primi anni, il Real deve aspettare 15 anni per tornare a giocare una finale di Coppa dei Campioni. Questa volta il Parc des Princes non porta bene alle Merengues che vengono battute sul finale dal gol di Alan Kennedy.

Highlights finale 1998: Real Madrid - Juventus 1-0

1998 Real Madrid - Juventus 1-0

(Mijatović 66')

Ancora una volta il Madrid deve attendere tanti anni prima di tornare in finale. Le Merengues si qualificano per la prima volta in finale della nuova UEFA Champions League. All'Amsterdam ArenA basta il gol di Predrag Mijatović a metà del secondo tempo per regalare il settimo titolo (la 'Séptima') al Real.

2000 Real Madrid - Valencia 3-0

(Morientes 39', McManaman 67', Raúl 75')

Dopo aver atteso 32 anni per il settimo titolo, due anni dopo il Madrid vince l'ottavo nella prima finale tra due squadre della stessa nazione. Fernando Morientes al 39' porta in vantaggio il Real allo Stade de France con un colpo di testa, ma nel secondo tempo Steve McManaman e Raúl González spengono le velleità di rimonta del Valencia.

Highlights finale 2002: Real Madrid - Leverkusen 2-1

2002 Real Madrid - Leverkusen 2-1

(Lúcio 13'; Raúl 8', Zidane 45')

Tornato sulla scena del più celebre trionfo in Coppa dei Campioni, ad Hampden Park il Madrid vince il titolo per la terza volta in cinque anni. Raúl diventa il primo calciatore a segnare in due finali di UEFA Champions League ma la partita entra nella storia per l'iconico gol al volo di Zinédine Zidane.

2014 Real Madrid - Atlético 4–1 (dts)

(Ramos 90'+3', Bale 110', Marcelo 118', Ronaldo 120'rig.; Godín 36')

Nella prima finale tra due squadre della stessa città, il Real Madrid vince 'La Décima' battendo l'Atlético. Nonostante il risultato, la partita è molto combattuta e si decide solo ai supplementari dove la squadra di Carlo Ancelotti segna tre gol.

2016 Real Madrid - Atlético 1–1 (dts, 5–3dcr)

(Ramos 15'; Carrasco 79')

Dopo aver segnato il gol decisivo nella finale del 2002, Zidane vince a San Siro il primo dei tre titoli da allenatore del Madrid. Ramos porta in vantaggio le Merengues al 15' ma Yannick Carrasco al 79' pareggia i conti e manda la partita ai supplementari. Il risultato non si sblocca e la sfida va ai rigori dove Cristiano Ronaldo trasforma il rigore decisivo dopo il palo di Juanfran.

Highlights finale 2017: Real Madrid-Juventus 4-1

2017 Real Madrid - Juventus 4–1

(Mandžukić 27'; Ronaldo 20' e 64', Casemiro 61', Asensio 90')

Dopo un gran primo tempo caratterizzato dal gol Ronaldo e dalla splendida rete del pari di Mario Mandžukić, nella ripresa la Juve si spegne lasciando campo aperto al Real che segna tre gol.

2018 Real Madrid - Liverpool 3–1

(Benzema 51', Bale 63' e 83'; Mané 55')

Karim Benzema approfitta di una papera di Loris Karius portando in vantaggio il Real al 51' nella finale di Kiev. Dopo pochi minuti, però, Sadio Mané segna l'1-1 ma il Real non ci sta e va sul 3-1 con la doppietta di Gareth Bale, tra cui spicca la splendida rovesciata al 63' poco dopo l'ingresso per Isco.

2022: Liverpool - Real Madrid 0-1

(Vinícius Júnior 59')

Vinícius Júnior segna l'unico gol contro il Liverpool a Saint-Denis, regalando al Real Madrid la sua 14esima Coppa dei Campioni. Il nazionale brasiliano devia in rete il tiro-cross di Federico Valverde sul secondo palo poco prima del quarto d'ora della ripresa: in questo modo, Ancelotti diventa il primo allenatore a conquistare il trofeo quattro volte.

Highlights finale di Champions League 2022: Liverpool - Real Madrid 0-1