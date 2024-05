Real Madrid-Bayern 2-1 (tot: 4-3): doppio Joselu, Real in finale

Sarà il Real Madrid a sfidare il Borussia Dortmund nella finale di UEFA Champions League a Wembley. Al Santiago Bernabéu, nella sfida di ritorno contro il Bayern München, la squadra di Carlo Ancelotti è costretta a inseguire gli avversari - avanti con il gol di Alphonso Davies - ma l'incredibile doppietta allo scadere, nello spazio di tre minuti, del subentrato Joselu consente agli spagnoli di staccare il pass per Londra.

Momenti chiave 13': Neuer si salva sulla conclusione di Vinícius Júnior

28': Kane testa i riflessi di Lunin

59': La punizione di Rodrygo trova pronto Neuer

60': Il portiere del Bayern ferma ancora Vinícius Júnior

68': Davies porta in vantaggio i bavaresi con un potente destro

88': Joselu, entrato dalla panchina, firma il pareggio sotto misura

90+1': Il numero 14 del Real Madrid segna ancora e porta in finale i Galacticos

La partita in breve: un eroe inatteso per i Galacticos

La conclusione di Davies che ha portato avanti il Bayern Getty Images

E' il Real Madrid a uscire meglio dai blocchi. Rodrygo non arriva per una frazione sul cross interessante di Dani Carvajal, mentre Vinícius Júnior - sempre sul cross dell'esterno destro di difesa - colpisce un clamoroso palo: sul tap-in di Rodrygo, Manuel Neuer compie un autentico miracolo.

Thomas Tuchel è costretto a rinunciare a Serge Gnabry, vittima di problemi muscolari: al suo posto entra il canadese Alphonso Davies, una mossa che si rivelerà vincente. Prima dell'intervallo c'è ancora lavoro per il portierone del Bayern, che dice di no allo scatenato Vinícius Júnior; il Bayern prova ad avvicinarsi dalle parti di Andriy Lunin con Noussair Mazraoui e Harry Kane, lanciato da Konrad Laimer, ma il portiere ucraino delle merengues è sempre attento.

La partita resta bellissima anche nella ripresa, con azioni da una parte e dall'altra. Carvajal riesce a opporsi alla conclusione mancina di Davies, mentre dalla parte opposta il numero 1 dei bavaresi si oppone alla punizione di Rodrygo e poi al destro a giro di Vinícius Júnior.

Jamal Musiala mette i brividi al Santiago Bernabéu, poi al 68' la squadra di Tuchel trova quello che si rivelerà il gol-partita. Kane lancia Davies sulla sinistra, il 23enne nato in Ghana elude la marcatura di Antonio Rüdiger, si accentra e lascia partire un destro che si infila sul palo più lontano con Lunin inutilmente proteso in tuffo.

Ancelotti mette dentro Luka Modrić ed Eduardo Camavinga, poi al 71' i campioni di Spagna pareggiano, grazie all'autorete di Matthijs de Ligt sugli sviluppi di un corner: il gol però è annullato dopo il check del VAR per un fallo di Nacho Fernández su Joshua Kimmich. Il Real Madrid mette dentro anche Joselu al posto di Federico Valverde e con un'incredibile rimonta conquista vittoria e qualificazione.

A due minuti dalla fine la conclusione di Vinícius Júnior sembra innocua, ma Neuer - fin a quel momento protagonista di una super semifinale - non la trattiene e favorisce il tap-in di Joselu, che rimette l'incontro in equilibrio. L'arbitro concede 9 minuti di recupero e i supplementari, visto il 2-2 dell'andata, sembrano l'epilogo più logico. Ma al 91' ancora Joselu, sul cross di Rüdiger, trova il guizzo vincente che porta in estasi il Bernabéu e regala al Real Madrid - vincitore 14 volte di questa competizione - l'ennesima finale. Un'impresa molto simile a quella di due anni fa, in questo stadio, nella semifinale contro il Manchester City.

Real Madrid-Bayern 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vinicius Junior, eletto migliore in campo, impegnato in un selfie a fine partita UEFA via Getty Images

"Il suo gioco diretto è stato una minaccia costante che ha dato al Madrid la convinzione di poter vincere. Il suo approccio al gioco è stato contagioso e le sue numerose situazioni di uno-contro-uno hanno contribuito a creare l'importantissimo primo gol per la squadra di casa”.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche chiave

Joselu ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette partite in questa competizione.

Il nazionale spagnolo è diventato il terzo giocatore entrato dalla panchina a segnare una doppietta in una semifinale di Champions League, dopo Georginio Wijnaldum con il Liverpool nella stagione 2018/19 e Rodrygo con il Real Madrid nel 2021/22.

Carlo Ancelotti, allenatore degli spagnoli, parteciperà alla sua sesta finale di UEFA Champions League da allenatore.

Toni Kroos è diventato il settimo giocatore a raggiungere le 150 presenze in UEFA Champions League; è appena il secondo tedesco – dopo Thomas Müller del Bayern – a centrare questo traguardo.

Il numero 8 del Real Madrid ha giocato la sua ventesima semifinale nel torneo: soltanto Cristiano Ronaldo (21) ha fatto meglio.

Formazioni



Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde (Joselu 81'), Kroos (Modrić 69'), Tchouaméni (Camavinga 69'); Bellingham (Éder Militão 90'+10'); Rodrygo (Brahim Díaz 81'), Vinícius Júnior

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané (Kim 76'), Musiala (Müller 85'), Gnabry (Davies 27'); Kane (Choupo-Moting 84')