Paris-Dortmund 0-1 (tot: 0-2): Gialloneri in finale

Il Borussia Dortmund vince anche a Parigi e volerà a Wembley per la finale di UEFA Champions League, la terza nella storia della squadra tedesca. Al Parco dei Principi, i Gialloneri di Edin Terzić piegano 1-0 un Paris Saint-Germain fermato da quattro legni - lo stesso risultato ottenuto sei giorni fa davanti ai loro tifosi - e firmano l'impresa: l'eroe è il difensore della nazionale Mats Hummels, a segno nella ripresa.

Momenti chiave 19': Ryerson di controbalzo trova l'esterno della rete

31': La conclusione di Dembélé termina larga

35': Donnarumma si oppone alla grande al tentativo di Adeyemi

47': Zaïre-Emery colpisce il palo da distanza ravvicinata

50': Il colpo di testa di Hummels porta in vantaggio i tedeschi

65': Nuno Mendes centra un altro legno

86': Kobel devia sulla traversa la girata di Mbappé

88': anche Vitinha centra un'incredibile traversa

La partita in breve: Hummels porta in estasi i tedeschi

Il colpo di testa di Hummels che ha regalato la finale al Dortmund AFP via Getty Images

Malgrado il vantaggio, minimo ma prezioso, conquistato all'andata, il Dortmund gioca al Parco dei Principi con grande personalità. Niclas Füllkrug, matchwinner al Westfalenstadion, pesca bene in area Julian Ryerson, ma il norvegese trova solo l'esterno della rete. I padroni di casa rispondono con Ousmane Dembélé, ma la conclusione del francese ex Barcellona sfila larga.

La miglior occasione del primo tempo ce l'hanno i tedeschi di Edin Terzić, al termine di una grande transizione innescata dal salvataggio di Hummels: Karim Adeyemi calcia a colpo quasi sicuro dopo una grande galoppata, ma la risposta di Gianluigi Donnarumma è formidabile.

Nella ripresa i padroni di casa partono forte, Warren Zaïre-Emery ha una grande opportunità sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il 18enne cresciuto nel vivaio colpisce il palo. Al 50' il Dortmund passa.

Sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Hummels è dimenticato dalla difesa dei campioni di Francia e il suo colpo di testa non lascia scampo a Donnarumma. La reazione del PSG è veemente, ma si infrange nuovamente sul legno questa volta colpito dal difensore portoghese Nuno Mendes.

Luis Enrique prova a gettare nella mischia Marco Asensio e Bradley Barcola, poi si affida anche al nazionale coreano Lee Kang-in: ma il PSG non riesce a far breccia nell'organizzatissima difesa del Dortmund, che limita al massimo anche il temuto Kylian Mbappé, all'ultima partita europea casalinga con la maglia dei campioni di Francia.

Warren Zaïre-Emery è stato uno dei giocatori del PSG a sfiorare il pareggio AFP via Getty Images

Hummels trova il bis personale e il gol del 2-0, che però è annullato per fuorigioco, mentre il Paris sfiora il pari con il capitano Marquinhos, prima che Mbappé colpisca un altro legno. Non è la serata della squadra di Luis Enrique, perchè anche Vitinha colpisce la traversa con un tiro da fuori area che aveva lasciato immobile Gregor Kobel.

Finisce con il Dortmund in tripudio, i Gialloneri tornano in finale a undici anni di distanza dall'ultima volta. Per il PSG è una serata a dir poco amara.

Paris-Dortmund 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Mats Hummels (Borussia Dortmund)

"Interventi decisivi, intercetti, scivolate, passaggi e leadership nel reparto arretrato. Oltre al gol, naturalmente".

Commissione osservatori tecnici UEFA

Player of the Match: il meglio di Mats Hummels

Statistiche chiave

La formazione titolare del Paris aveva un'età media di 24 anni e 157 giorni, la più giovane per una squadra in questa fase della competizione dall'Arsenal (24 anni e 26 giorni) nella stagione 2008/09.

Il colpo di testa di Hummels è stato il primo gol in UEFA Champions League in 42 presenze, dopo essere andato a bersaglio contro l'Ajax - quando indossava la maglia del Bayern - nell'ottobre 2018.

Il gol vittoria del difensore del Dortmund è stato il suo primo gol nella fase a eliminazione diretta nel torneo dopo aver segnato con la maglia del BVB contro lo Shakhtar negli ottavi della stagione 2012/13.

Il difensore centrale del BVB Hummels è diventato il terzo più anziano marcatore nella storia delle semifinali della UEFA Champions League, all'età di 35 anni e 143 giorni, alle spalle di Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni) nel 2011 e Edin Džeko (37 anni e 54 giorni) nel 2023.

Il Dortmund ha conquistato la sua terza finale di Champions League: nel 1997 vinse la competizione contro la Juventus, nel 2013 fu battuto dal Bayern a Wembley.

Marco Reus festeggia con i tifosi Getty Images

Formazioni



Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery (Lee 76'), Vitinha, Fabián Ruiz (Asensio 63'); Dembélé, Ramos (Barcola 63'), Mbappé

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho (Süle 67'), Brandt (Nmecha 85'), Adeyemi (Reus 56'); Füllkrug