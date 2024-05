Real Madrid - Bayern, anteprima ritorno semifinale di Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Real Madrid e Bayern si affronteranno mercoledì 8 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Champions League.

Real Madrid - Bayern in breve Quando: mercoledì 8 maggio (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno semifinale UEFA Champions League

Risultato andata: Bayern-Madrid 2-2

Guida alla partita

All'andata Vinícius Júnior ha ricordato a tutti la forza del Real Madrid in Champions League. La sua doppietta nel 2-2 in Germania ha lasciato l'amaro in bocca a Thomas Tuchel. "È una sensazione strana", ha detto nella conferenza stampa post-partita. "Hanno trasformato due occasioni in due gol". Tuchel e i suoi giocatori erano ben consapevoli che all'andata il Bayern avrebbe potuto vincere facilmente, ma dopo aver dimostrato di poter mettere in difficoltà il Madrid, al ritorno proveranno a fare ancora meglio.

Highlights: Bayern - Real Madrid 2-2 

Capolista della Liga, il Madrid non perde una partita di Champions League in casa da quando è stato sconfitto 3-2 dal Chelsea nei quarti di finale del 2021/22, ma i 14 volte campioni d'Europa non hanno ancora vinto davanti al proprio pubblico nella fase a eliminazione diretta di questa stagione: hanno pareggiato 1-1 con il Lipsia negli ottavi di finale e poi 3-3 con il Manchester City nei quarti di finale. Vincere al Bernabéu sembra sempre un'impresa ardua per chiunque, anche se la possibilità di pareggiare e andare ai rigori non è affatto da scartare.

Probabili formazioni

Real Madrid*: Lunin; Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouameni; Valverde, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Squalificati: nessuno

Bayern*: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane

Squalificati: nessuno

* Queste le formazioni titolari dell'andata; le probabili formazioni del ritorno saranno comunicate in seguito

Bayern - Real Madrid: i precedenti

Stato di forma

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): DVVPVP

Ultimo risultato: Bayern - Madrid 2-2, 30/04, andata semifinale di Champions League

Bayern

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVVVP

Ultimo risultato: Bayern - Madrid 2-2, 30/04, andata semifinale di Champions League

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Siamo in un'ottima posizione in campionato e anche in questa semifinale - ora dobbiamo dare tutto per raggiungere Wembley".

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "La situazione è ormai chiara. Una vittoria a Madrid e via verso Wembley. Per me è ancora una partita da 50 e 50. Vediamo cosa succederà".