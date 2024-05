Cosa guardare nei ritorni delle semifinali di Champions League

Il Paris martedì proverà a rimontare la sconfitta di misura contro il Dortmund in Germania, mentre il Bayern mercoledì proverà a mettere fine alla lunga striscia di partite senza vittorie in casa del Real Madrid.

Ecco gli spunti più interessanti delle gare di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League.

Calendario e risultati

Le partite della settimana

7 maggio

Paris - Dortmund

8 maggio

Real Madrid - Bayern

Calcio d'inizio ore 21:00 CET

Il Paris in cerca della rimonta

Il Paris è stato sfortunato nel non riuscire a segnare nella sconfitta per 1-0 in casa del Dortmund nell'andata. I francesi, infatti, nella ripresa hanno colpito due legni nel giro di pochi secondi con Kylian Mbappé e Achraf Hakimi. Complessivamente il PSG ha colpito dieci legni in questa edizione - più di qualsiasi altra squadra - mentre solo il Barcellona (11 nel 2011/12) ha superato questo curioso primato del Paris negli ultimi 20 anni in Champions League. Riuscirà la squadra di Luis Enrique a essere più cinica nel ritorno?

Il Paris è diventato anche la prima squadra a iniziare una semifinale di Champions League con 11 giocatori sotto i 30 anni dal Bayern nel 2011/12. Il contrasto tra le due squadre è reso ancora più evidente dalla presenza nel Dortmund di giocatori esperti come Mats Hummels, Emre Can, Marcel Sabitzer e Marco Reus. Riusciranno i giovani calciatori del Paris a gestire la pressione di una semifinale?

Highlights: Dortmund - Paris 1-0 

Il Dortmund si affida alla difesa

Con la vittoria nell'andata della semifinale, il Dortmund ha allungato a 11 la striscia di partite casalinghe senza sconfitte in Champions League (V7 P4). Tuttavia adesso i tedeschi sono attesi da una sfida impegnativa in Francia dato che contro il Paris hanno perso 2-0 al Parc des Princes nella fase a gironi. Il bilancio in trasferta nelle fasi a eliminazione diretta della competizione è altrettanto preoccupante: il BVB ha vinto solo una delle ultime 11 partite disputate in trasferta (P1 S9).

L'attenzione si sposta quindi sulla difesa del Dortmund, che in questa edizione ha collezionato cinque clean sheet, più di ogni altra squadra. Ancora una e il BVB raggiungerà la sua terza finale di Champions League/Coppa dei Campioni. Hummels all'andata ha fatto un lavoro straordinario su Kylian Mbappé e compagni, riuscendo a fermare la vena realizzativa dei francesi e vincendo il premio di Player of the Match. Il 35enne è adesso pronto a guidare la difesa anche nella capitale francese. "Ovviamente vogliamo andare a Wembley, ma martedì a Parigi sarà molto dura".

Füllkrug: 'È stata una bella partita'

Il Madrid testa la sua invincibilità al Bernabéu

La doppietta di Vinícius Júnior a Monaco di Baviera ha evitato al Madrid la prima sconfitta stagionale in Champions League, e li ha lasciati con una statistica confortante su cui riflettere in vista del ritorno. I blancos hanno superato il turno in tutti i 24 precedenti in competizioni UEFA in cui hanno pareggiato l'andata fuori casa tranne uno (unica eccezione i quarti di finale della Coppa dei Campioni 1990/91 contro lo Spartak Moskva), e hanno vinto tutti e cinque i doppi confronti in cui hanno pareggiato l'andata in trasferta per 2-2.

Nonostante la grande prestazione in Germania, la qualificazione per la finale di Wembley è ancora tutta da decidere. Il centrocampista Aurélien Tchouameni ha detto: "Volevamo una vittoria, ma la cosa più importante è che ora abbiamo il ritorno al Bernabéu davanti ai nostri tifosi. Sappiamo di essere la migliore squadra del mondo". L'attaccante madrileno Rodrygo, invece, ritiene che il momento sia favorevole alla sua squadra. "Ora andiamo al Bernabéu con la qualificazione aperta e tutto da giocare, ma saremo a casa nostra. Tutti noi vorremmo che la partita iniziasse adesso, non vediamo l'ora".

Highlights: Bayern - Real Madrid 2-2 

Il Bayern punta tutto sulla Champions Leage

Dopo aver ceduto il titolo tedesco al Leverkusen, il Bayern punta tutto sulla Champions League. Come ha detto l'attaccante Harry Kane: "Tutto ciò per cui lottiamo è in questa competizione. Dobbiamo solo trovare un modo per riuscirci. La trasferta contro il Real Madrid sarà difficile, ma dobbiamo andare lì con la massima convinzione e puntare alla vittoria".

I bavaresi non vincono da sette partite in trasferta contro il Madrid (P1 S6), ovvero dal successo per 1-0 nelle semifinali di Champions League del 2000/01: un risultato che li ha portati a vincere 3-1 tra andata e ritorno e raggiungere la finale dove hanno battuto il Valencia ai rigori dopo un pareggio per 1-1 a Milano. Un altro precedente confortante è la semifinale di Coppa UEFA 1995/96, quando il Bayern ha pareggiato 2-2 all'andata contro il Barcellona e poi ha vinto 2-1 il ritorno, vincendo poi quell'edizione.

La reazione a caldo di Kane al pareggio del Bayern