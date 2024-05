Momenti Priceless della settimana: Kroos, Sané e Füllkrug protagonisti

Ecco i Momenti Priceless Mastercard della settimana, ovvero i gol, le storie e le emozioni che hanno caratterizzato le semifinali di andata UEFA Champions League.

Momenti Priceless Mastercard

Passaggio incisivo di Kroos

Vinícius Júnior ha segnato una doppietta nel 2-2 tra Bayern e Real Madrid, con movimenti sensazionali per tutta la serata. Per quanto sia stato brillante, però, è l'assist al millimetro di Toni Kroos ad aver ispirato il primo gol, lasciando al brasiliano il compito (relativamente) semplice di battere Manuel Neuer.

È stato un momento di orgoglio per l'allenatore Carlo Ancelotti, che ha dichiarato: "Ci aspettavamo che giocassero con la difesa alta, e così è stato. Con Toni e Vinícius, ne abbiamo approfittato al meglio: un passaggio fantastico per una finalizzazione fantastica".

Lo splendido assist di Toni Kroos

Il tiro imparabile di Sané

Alle prese con una pubalgia che tende a peggiorare da fermo, Leroy Sané è rimasto in campo durante l'intervallo della gara di andata contro il Real Madrid, mantenendosi in forma per la ripresa. Nel giro di otto minuti, l'esterno del Bayern ha segnato un fantastico gol del pareggio, avanzando in area da destra e facendo partire un violento sinistro che non ha dato scampo a Andriy Lunin.

Il gol ha iniettato il fuoco nelle vene del Bayern, che quattro minuti dopo è andato in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Harry Kane. "Li conosciamo", ha detto Konrad Laimer. "Rallentano il gioco e poi colpiscono quando serve". Il gol di Sané ha dimostrato che mettere fretta alle merengues potrebbe essere la chiave per vincere al ritorno.

La prodezza di Sané

La stoccata di Füllkrug

In una gara di andata piena di errori su entrambi i fronti, è stato Niclas Füllkrug a firmare la rete decisiva, agganciando abilmente il passaggio lungo di Nico Schlotterbeck e trafiggendo Gianluigi Donnarumma. Il suo gol potrebbe avere un valore inestimabile in vista del ritorno della prossima settimana in Francia.

Con questa marcatura, Füllkrug è diventato il terzo giocatore del Dortmund a segnare ai quarti e in semifinale di Champions League (insieme a Robert Lewandowski nel 2012/13 e Lars Ricken nel 1996/97). "Siamo a metà strada", ha detto l'attaccante del Dortmund. "Per arrivare a Wembley mancano 90 minuti, ma restiamo umili".

I tifosi del Dortmund accalcati nella tribuna sud Borussia Dortmund tramite Getty Images

Muro Giallo premiato per la pazienza

Poiché il Dortmund mancava dalle semifinali di Champions League dal 2012/13, i tifosi volevano sfruttare al massimo questa occasione storica al BVB Stadion: la Südtribüne, che misura circa 100 metri piedi di lunghezza e 40 di altezza, era già piena ben più di un'ora prima del calcio d'inizio.

L'interpretazione di "You'll Never Walk Alone" prima della gara ha ribadito la passione e le aspettative del pubblico e il ruggito che ha accolto il gol del Füllkrug al 36' è stato un'esplosione di emozioni. Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, ha reso omaggio ai tifosi dicendo: "Hanno dimostrato ancora una volta perché la tribuna sud e l'atmosfera di questo stadio sono famosi in tutto il mondo e temuti dagli avversari: è la dimostrazione che la famiglia del BVB ha una mentalità straordinaria".