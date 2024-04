Dortmund - Paris, anteprima andata semifinale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Dortmund e Paris si affronteranno mercoledì 1° maggio nell'andata della semifinale di UEFA Champions League.

Dortmund - Paris in breve Quando: mercoledì 1° maggio (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Cosa: andata semifinale UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla gara

Dove guardare Dortmund - Paris in TV

Scopri dove seguire le semifinali di UEFA Champions League in TV.

Guida alla partita

Le due squadre si affronteranno nuovamente dopo le due partite giocate nel Gruppo F a inizio stagione. In queste due gare della fase a gironi, il Dortmund ha perso 2-0 al Parc des Princes nella gara del girone d'andata, mentre ha pareggiato 1-1 in casa alla sesta giornata. Il BVB era già qualificato prima di quest'ultimo incontro, quando è passato in vantaggio in una partita in cui la sconfitta del Paris sarebbe costata ai francesi l'eliminazione vista la contemporanea vittoria del Milan a Newcastle. La squadra tedesca si pentirà di non aver contribuito all'eliminazione dei finalisti del 2020?

Per il Dortmund si tratta della quinta semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League, ma la prima da quando ha sconfitto il Real Madrid nel 2013: una ripetizione della finale contro il Bayern di quell'anno potrebbe essere possibile se la squadra tedesca dovesse superare nell'altra semifinale il Real. Il Paris, invece, è alla sua quarta semifinale di Champions League, cosa che non era mai accaduta quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni.

Il Dortmund sarà anche confortato dalle statistiche in questa fase, dato che ha perso solo una delle sue precedenti otto partite in casa nelle semifinali di competizioni UEFA (V5 P2). Per il Paris, invece, i numeri sono meno netti, dato che ha vinto solo una delle sue ultime cinque partite nelle semifinali di Champions League. Tuttavia, i parigini hanno anche un precedente favorevole contro il BVB nella fase a eliminazione diretta, dato che negli ottavi del 2019/20 ha vinto complessivamente per 3-2.

Gli uomini di Luis Enrique sono stati i più prolifici nella fase a eliminazione diretta in questa stagione, con dieci gol nelle sfide contro Real Sociedad e Barcellona, ma è in casa che il Dortmund può fare la differenza, come possono testimoniare PSV e Atlético de Madrid.

Highlights: Dortmund - Atlético de Madrid 4-2 

Probabili formazioni

Dortmund*: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Squalificati: nessuno

Paris*: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Squalificati: nessuno

* Queste le formazioni titolari del ritorno dei quarti; più avanti verranno comunicate le probabili formazioni

Stato di forma

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVSSV

Ultima partita: Dortmund - Leverkusen 1-1, 21/04, Bundesliga

Paris

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSPVV

Ultima partita: Paris - Lione 4-1, 21/04, Ligue 1

Highlights: Barcellona - Paris 1-4

Le parole degli allenatori

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Ora affrontiamo il Paris. La nostra prima partita contro di loro non è stata buona. Nella seconda ci siamo adattati meglio e siamo stati più vicini alla vittoria. Penso che oggi siamo una squadra migliore di quella che eravamo contro di loro nella fase a gironi".

Luis Enrique, allenatore Paris: "La sensazione più bella quando si è giocatori o allenatori è vedere che il proprio lavoro rende felici le persone. Non c'è niente di meglio. Non si può comprare questa sensazione. Adesso ci attende una semifinale per cercare di arrivare in finale".