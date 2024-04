Bayern - Real Madrid, anteprima Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Bayern e Real Madrid si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Champions League martedì 30 aprile.

Bayern - Real Madrid in breve Quando: martedì 30 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Bayern - Real Madrid in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Bayern è alla 21esima semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League, la 13esima nell'era Champions. Solo una squadra ha numeri migliori: il Real Madrid, che ha raggiunto questa fase per la 33esima volta (record) e la 17esima in Champions League (altro record).

Non sorprende, dunque, che le due squadre si ritroveranno per l'ottava volta a questo turno, ben cinque in più rispetto a qualsiasi altro confronto diretto nella storia della competizione. Entrambe possono trarre conforto dai precedenti: il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite (V6 P1), tutte nella fase a eliminazione diretta di Champions League, mentre il Bayern ha vinto quattro volte su sette ai quarti di finale, comprese le ultimi due (2007 e 2012).

Entrambi i club sono famosi per il loro calcio divertente e ricco di gol, ma nella stagione in corso si è anche visto il loro lato resiliente. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno puntato tutto sul fattore campo per vincere contro la Lazio agli ottavi, poi hanno battuto l'Arsenal a Monaco dopo aver tenuto a bada i Gunners nell'andata.

Nel frattempo, la squadra di Carlo Ancelotti ha respinto un vivace Lipsia per arrivare ai quarti, dove ha resistito alle ondate del Manchester City nella gara di ritorno e si è imposto ai calci di rigore. Quale squadra riuscirà a ritrovare questo spirito per approdare alla finale di Wembley?

Highlights: Bayern - Arsenal 1-0

Probabili formazioni

Bayern*: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane

Squalificati: nessuno

Real Madrid*: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Squalificato: Carvajal

* Formazioni del ritorno dei quarti di finale; probabili formazioni a seguire

Statistiche

Bayern

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPSS

Risultato più recente: Union Berlin - Bayern 1-5, 20/04, Bundesliga

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPVV

Risultato più recente: Real Madrid - Barcellona 3-2, 21/04, Liga

Highlights: Man City - Real Madrid 1-1 (3-4 dcr)

Le parole dal campo

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "È sempre meglio giocare davanti ai propri tifosi. Ad ogni contrasto e ad ogni azione senti la loro voce, che ti dà una marcia in più. Siamo in semifinale e tutti devono farsi avanti, sia noi che i tifosi".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo dimostrato l'atteggiamento e l'impegno che ci vogliono quando indossi questa maglia [ai quarti di finale contro il Manchester City]. Questa è una competizione molto speciale per noi e offriamo sempre qualcosa che la gente non si aspetta. Tutti ci davano per spacciati, ma siamo ancora qui".