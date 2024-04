Momenti Priceless della Settimana: Lunin, Guerreiro, Sabitzer sono i protagonisti della settimana

Ripercorriamo insieme i momenti più belli delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League di questa settimana con i Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

La calma di Ancelotti e la freddezza di Lunin

Sembrava evidente a tutti che Carlo Ancelotti fosse "totalmente sicuro" che il Real Madrid avrebbe prevalso una volta che la gara di ritorno fosse andata ai calci di rigore. Ancelotti era certo di poter contare sul portiere Andriy Lunin, le cui parate sui rigori di Bernardo Silva e Mateo Kovačić alla fine si sono rivelate decisive.

Dopo una battaglia durata 120 minuti, Lunin è salito sugli scudi, ma il vero segreto è stato la calma di Carlo Ancelotti. Jude Bellingham ha persino scherzato sul fatto di aver visto il suo allenatore sbadigliare prima del calcio d'inizio. Calma e freddezza sono il marchio di fabbrica del tecnico italiano che nelle 201 partite nella competizione (record) ne ha viste di tutti i colori.

Man City - Real Madrid: la sequenza integrale dei rigori

Sabitzer, il principe austriaco del Dortmund

"È stata la cosa più folle, pazza, frenetica, bella, spaventosa e gioiosa di tutti i tempi!", ha scritto su Twitter il sito ufficiale del Dortmund dopo la sofferta vittoria di martedì per 4-2 contro l'Atlético. Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, il BVB ha sfiorato subito il vantaggio con Marcel Sabitzer che poi è stato il protagonista assoluto della rimonta.

Sabitzer ha fatto l'assist per Ian Maatsen sul 2-0, poi si è ripetuto al 71' con Niclas Füllkrug dopo che l'Atleti aveva segnato il 2-2, e infine ha realizzato la rete decisiva al 74'. "Marcel Sabitzer è stato il nostro uomo più importante oggi", ha detto il centrocampista Julian Brandt. L'account Twitter del club ha aggiunto: "Sabi, il nostro cucciolo, orsetto e principe austriaco. Ti amiamo".

Guarda il gol della vittoria di Sabitzer del Dortmund

Il capolavoro tattico del Bayern e la prova di Guerreiro

A Monaco di Baviera si è detto che l'esperienza ha fatto la differenza nella vittoria del Bayern contro l'Arsenal, la cui attesa per il primo titolo di Champions League continua. I maestri bavaresi, alla ricerca del settimo titolo europeo, si sono imposti nel ritorno con un colpo di testa decisivo di Joshua Kimmich, un veterano - a 29 anni - di queste gare.

I complimenti vanno anche all'allenatore Thomas Tuchel per come ha preparato la partita. Il tecnico ha schierato Raphaël Guerreiro, non sempre titolare, a sinistra nella mediana per contrastare la prodigiosa fascia destra dell'Arsenal. Il cross del portoghese è stato trasformato in gol da Kimmich, mentre il 58° clean sheet di Manuel Neuer, record della competizione, ha fatto il resto. "Un capolavoro tattico!", ha commentato il presidente del Bayern, Herbert Hainer.

Guarda il gol della vittoria di Kimmich del Bayern

Il Paris festeggia la rimonta

Fino a martedì, nessuna squadra francese aveva mai superato un doppio confronto di Champions League dopo aver perso l'andata. Tuttavia dopo la sconfitta per 3-2 dell'andata contro la sua vecchia squadra, il tecnico del Paris, Luis Enrique, aveva promesso: "Ce la faremo". E così è stato.

Raphinha ha portato i padroni di casa in vantaggio al 12° minuto all'Estadi Olimpic Lluis Companys, ma un cartellino rosso nel primo tempo ha cambiato le sorti della gara che si è conclusa sul 4-1 grazie ai gol di Ousmane Dembélé, Vitinha e Kylian Mbappé (doppietta). "La sensazione più bella quando sei un giocatore o un allenatore è vedere che il tuo lavoro rende felici le persone", ha detto Luis Enrique al termine della sfida. "Non si può comprare questa sensazione".