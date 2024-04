Cosa guardare nelle semifinali di andata di Champions League

Il Bayern gioca in casa nella sfida di andata della semifinale di UEFA Champions League contro il Real Madrid, il Dortmund spera che la recente esperienza li aiuti contro il Paris Saint-Germain.

Ecco alcuni spunti interessanti in vista dell'andata delle semifinali di UEFA Champions League.

Calendario e risultati

Il calendario di questa settimana

Martedì 30 aprile

Bayern - Real Madrid

Mercoledì 1 maggio

Dortmund - Paris

Calci d'inizio alle 21:00 CET

Il Bayern a caccia del trofeo più importante

Il Bayern ha ceduto il titolo della Bundesliga al Bayer Leverkusen, ma il trofeo più importante è ancora alla portata di Thomas Tuchel, che lascerà l'incarico di allenatore quest'estate. Tuttavia, mentre si preparano per l'ottava semifinale di Champions League/Coppa dei Campioni contro il Real, il Bayern non vince contro gli spagnoli da sette partite (P1 S6, tutte nella fase a eliminazione diretta di Champions League).

La sfida di ritorno dei quarti di finale contro l'Arsenal ha fatto emergere i meriti di Tuchel ed è stata la prova di come il pubblico di casa può essere una forte spinta in queste occasioni. "È sempre bello giocare davanti ai propri tifosi", ha detto Tuchel a fine partita. "Dopo ogni azione ricevi un grande supporto che di dà nuove energie. Ora ci sono le semifinali e tutti dovranno aiutarci."

Il cammino del Bayern verso le semifinali: tutti i gol

Mbappé affronta il Muro Giallo del Dortmund

Capocannoniere di questa stagione di Champions League con otto gol, Kylian Mbappé ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale in casa del Barcellona, raggiungendo 15 gol in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League (solo Cristiano Ronaldo, con 23, ne ha realizzati di più). Tuttavia, il BVB è imbattuto nelle ultime dieci partite in casa in questa competizione (6 vittorie, 4 pareggi: un record per il club) e davanti al "Muro Giallo" cercheranno di ottenere un buon risultato per affrontare la sfida di ritorno in Francia.

Queste due squadre si conoscono bene, dopo essersi affrontate due volte nella fase a gironi, con il Dortmund che ha perso 2-0 al Parco dei Principi prima di pareggiare 1-1 in casa. "La nostra prima partita contro di loro non è stata all'altezza", ha ammesso Edin Terzić. "Nella seconda partita ci siamo adattati meglio e siamo stati più vicini alla vittoria. Penso che oggi siamo una squadra migliore rispetto a quella nella fase a gironi". La terza volta sarà quella buona?

Grandi gol di Kylian Mbappé

Mani inglesi sul trofeo?

Manchester City e Arsenal sono stati eliminati ai quarti di finale: nessuna squadra inglese potrà arrivare alla finale di Wembley a Londra. Tuttavia, tanti giocatori inglesi sperano ancora di essere in campo il primo giugno, tra cui il capitano dell'Inghilterra (e capocannoniere con 62 gol) Harry Kane. "Non ci sarebbe posto migliore per me per vincere questo trofeo", ha detto l'attaccante del Bayern, che sogna un trofeo importante alla prima stagione con la squadra tedesca.

In semifinale affronterà un compagno di nazionale che sta vivendo una splendida prima stagione nel Real Madrid: Jude Bellingham. "Sono davvero felice per lui, ma sarà un'altra guerra contro la sua squadra", ha detto Kane. "Certo lo saluterò, ma una volta in campo vorrò vincere". Bellingham potrebbe sfidare qualche altro vecchio compagno di squadra, nel caso in cui la sua squadra raggiungesse la finale e si trovasse contro il Dortmund, che schiera altri due talenti inglesi: gli attaccanti Jadon Sancho e Jamie Bynoe-Gittens.

Kane: 'una vittoria incredibile'

Altre curiosità

Se il Bayern dovesse passare il turno, in un modo o nell'altro potrebbe ripetere una finale del passato: ha battuto il Paris 1-0 a Lisbona nella finale di Champions League del 2020 e ha avuto la meglio sul Dortmund nella finale tutta tedesca del 2013 a Wembley.

Il Real Madrid spera di vincere la Champions League/Coppa dei Campioni per la 15esima volta quest'anno (attualmente a 14 titoli, il doppio del Milan), ma ha perso l'unica partita precedente a Wembley: 3-1 contro Tottenham Hotspur nella fase a gironi 2017/18.

Il Paris è l'unica squadra in semifinale a non aver mai vinto la Champions League, ma potrebbe avere ottime chances se dovesse essere in vantaggio quando ospiterà il Dortmund nella gara di ritorno. Non ha ancora subito gol in tre partite in casa contro il BVB (V2 P1).