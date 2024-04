Barcellona - Paris 1-4 (tot: 4-6): poker da semifinale per il Paris

Dopo la sconfitta nella sfida di andata e nonostante lo svantaggio iniziale, il Paris trova una grande rimonta e accede alle semifinali di UEFA Champions League. Kylian Mbappé trasforma il rigore che porta il Paris in vantaggio nella doppia sfida e firma la doppietta personale nei minuti finali.

Momenti chiave 12': Raphinha trasforma l'assist di Yamal

20': Lewandowki vicino al raddoppio

28': Parata di Ter Stegen sulla conclusione di Mbappé

29': Cartellino rosso per Ronald Araújo

40': Dembélé trova il pari per il Paris

54': Vitinha porta il Paris in vantaggio

61': Mbappé trasforma il calcio di rigore

89': Mbappé chiude la sfida

La partita in breve

Raphinha sblocca la sfida e porta il Barcellona in vantaggio AFP via Getty Images

Il Paris parte bene, pressando alto con grande aggressività, ma al 12’ il Barcellona passa al primo affondo. Spettacolare Lamine Yamal a sinistra, il sedicenne salta facilmente Nuno Mendes e si lancia verso la linea di fondo, cross basso dentro l'area piccola, deviazione di ginocchio di Raphinha e palla alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

Il Barcellona va vicino al raddoppio ma Robert Lewandowski calcia alto dal cuore dell’area di rigore. Dall’altra parte un super intervento di Marc-André ter Stegen nega il pari a Kylian Mbappé.

Al 29’ il Barcellona resta in dieci per il fallo di Ronald Araújo su Bradley Barcola lanciato a rete. Xavi toglie Yamal e inserisce Iñigo Martínez. E al 40’ gli ospiti trovano il pari. Barcola pennella dentro l'area dalla sinistra e l’ex di turno Ousmane Dembélé insacca col piatto destro mandando il pallone sotto la traversa.

Ousmane Dembele trova il gol del pareggio AFP via Getty Images

Il Paris rientra in campo nella ripresa cercando subito la rete, vicino al raddoppio prima con Hakimi che mette alla prova Ter Stegen e poi con Fabian Ruiz che sfiora il palo con una conclusione in diagonale.

Al 53’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vitinha riceve palla fuori area e batte Ter Stegen con un tiro potente e preciso. La reazione del Barcellona non tarda ad arrivare, Gündoğan riceve palla al limite dell’area e calcia forte sul primo palo, colpendo il legno alla destra di Donnarumma.

Nell'altra area, João Cancelo entra in scivolata e colpisce il piede sinistro di Dembélé, regalando il rigore al Paris. Mbappé calcia forte, Ter Stegen intuisce la direzione del tiro, ma non arriva a toccare la sfera.

Il Paris, ora in vantaggio nella doppia sfida e con un uomo in più, sembra in pieno controllo ma il Barcellona non si arrende. Al 73’ Lewandoswki trova lo spazio e riesce a liberare il sinistro ma arriva una grandissima risposta di Donnarumma in tuffo. Poco dopo il Barcellona ci riprova con Raphinha, il brasiliano supera il proprio marcatore in velocità e col sinistro prova il diagonale ma non trova lo specchio della porta.

All’89’ Mbappé chiude la sfida con la doppietta personale, calciando forte in porta dopo una serie di rimpalli in area. Il Paris vola in semifinale di UEFA Champions League.

Barcellona - Paris 1-4 (tot. 4-6)

PlayStation® Player of the Match: Ousmane Dembélé (Paris)

Player of the Match: Ousmane Dembélé

"È stato quello che ha fatto di più la differenza nelle azioni offensive del Paris."

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo (João Félix 82); De Jong (Fermin 82), Gündoğan, Pedri (Ferran Torres 61); Yamal (Iñigo Martínez 34), Lewandowski, Raphinha

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery (Ugarte 80), Vitinha, Ruiz (Asensio 77); Dembélé (Kolo Muani 88), Mbappé, Barcola (Lee 77)

La doppietta di Mbappé AFP via Getty Images