Dortmund-Atlético Madrid 4-2 (tot. 5-4): poker Giallonero, è semifinale

Dopo undici anni, il Borussia tornerà a giocare la semifinale di UEFA Champions League. Al Westfalen Stadion, i Gialloneri di Edin Terzić stendono 4-2 l'Atlético Madrid e ribaltano così la sconfitta 2-1 rimediata all'andata sei giorni fa. Una partita vinta due volte, sostanzialmente, con l'autorete di Mats Hummels e il gol di Ángel Correa che avevano vanificato il doppio vantaggio firmato nel primo tempo da Julian Brandt e Ian Maatsen. Nei venti minuti finali le reti di Niclas Füllkrug e di un devastante Marcel Sabitzer mandano in estasi il pubblico di casa, che ora attende impaziente la doppia sfida contro il Paris.

I momenti chiave 34': Brandt di sinistro supera Oblak e firma il vantaggio

39': Maatsen realizza il raddoppio per i padroni di casa

49': L'autorete di Hummels riporta il discorso qualificazione in equilibrio

64': Correa pareggia e riporta l'Atleti in pole per la semifinale

71': Füllkrug di testa restituisce speranza ai Gialloneri

74': Sabitzer trova il gol da fuori area e manda in estasi il pubblico del Borussia

La partita inizia subito su ritmi tambureggianti, con due limpide occasioni - una per parte - nei primi cinque minuti. César Azpilicueta, schierato al posto dello squalificato Samuel Lino, è fondamentale con il suo intervento in scivolata che ferma il tiro di Sabitzer, probabilmente sicuro di far gol da distanza ravvicinata. La squadra di Diego Simeone risponde con Álvaro Morata, che si invola tutto solo verso Gregor Kobel ma sbaglia lo "scavetto".

C'è lavoro per Jan Oblak, portiere della nazionale slovena e vice capitano dell'Atlético, bravo a neutralizzare il tentativo di Karim Adeyemi. Nel finale di tempo, la squadra di Terzić piazza il primo "strappo". Brandt, in area defilato sulla sinistra, raccoglie lo splendido assist di Hummels e con un sinistro in diagonale sorprende l'estremo difensore avversario: 1-0, siamo al 34'.

Cinque minuti e arriva il raddoppio. Sabitzer, con una giocata geniale, premia l'inserimento di Maatsen, l'olandese in prestito dal Chelsea si incunea in area e con un tiro secco non dà scampo a Oblak: 2-0 per i padroni di casa, decisamente la squadra migliore nel primo tempo. Nella ripresa, però, Simeone rivoluziona i Colchoneros inserendo tutti insieme Pablo Barrios, Correa e Rodrigo Riquelme. La mossa porta subito frutto, perchè non sono trascorsi quattro minuti quando l'autorete di Hummels - sul colpo di testa di Riquelme - spiana la strada alla rimonta dell'Atlético.

Che si perfeziona un quarto d'ora dopo, al 64'. Correa, che una manciata di minuti prima si era divorato il gol del pareggio, fa centro sul tap-in al secondo tentativo dopo una respinta di Hummels e dopo che Kobel aveva detto di no a Riquelme. L'ago della bilancia della qualificazione si sposta verso Madrid, ma il Dortmund ha il merito di non abbattersi e continua a giocare.

Così, al 71', torna avanti. Cross al bacio dalla sinistra dell'incontenibile Sabitzer, Füllkrug "brucia" José María Giménez e mette il pallone dove Oblak non può arrivare. Con questo risultato si andrebbe all'extra-time, ma Sabitzer al limite dell'area trova il varco giusto con il suo sinistro e corona una prestazione su alti livelli. Il portiere dei Colchoneros tiene in vita la squadra di Simeone con due super parate su Füllkrug e ancora su Sabitzer, ma è il Dortmund a conquistare successo e qualificazione. L'Atléti del Cholo è eliminato.

PlayStation® Player of the Match: Julian Brandt (Borussia Dortmund)

"Bel goal, corsa instancabile e ottimo ritmo di lavoro, ma anche molto influente nella costruzione, trovando spazio tra le linee".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi (Bynoe-Gittens 66'), Brandt (Reus 90'), Sancho (Salih Özcan 86'); Füllkrug

Atlético: Oblak; Molina (Barrios 46'), Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta (Riquelme 46'); Marcos Llorente, Koke, De Paul (Saúl Ñíguez 84'); Morata (Correa 46'), Griezmann

