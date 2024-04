Dortmund - Atlético de Madrid, anteprima ritorno dei quarti di Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Dortmund e Atlético de Madrid si affronteranno martedì 16 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Dortmund - Atlético de Madrid in breve Quando: martedì 16 aprile (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare Dortmund - Atlético de Madrid in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League in TV.

Guida alla partita

L'andata di questa sfida non è stata spettacolare come le altre tre, ma al ritorno tutto è possibile.

L'Atleti è imbattuto da 17 partite casalinghe ad eliminazione diretta di Champions League sotto la guida di Diego Simeone. Il Dortmund però si può aggrappare al gol di Sébastien Haller e alle due traverse colpite nei minuti finali.

Highlights: Atlético de Madrid - Dortmund 2-1 

"Siamo calmi e sicuri di noi stessi", ha detto Antoine Griezmann dopo l'andata. "Dobbiamo andare lì e fare risultato".

Probabili formazioni*

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Füllkrug

Squalificati: nessuno

Diffidati: Can, Hummels, Maatsen

Atlético de Madrid: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann

Squalificati: Lino

Diffidati: Giménez, Hermoso, Koke, Morata, Savić

*Queste sono le formazioni titolari dell'andata; le probabili formazioni saranno comunicate in seguito

Stato di forma

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSSVVV

Ultimo risultato: Atlético de Madrid - Dortmund 2-1, 10/04, andata quarti di finale Champions League

Atlético de Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVS

Ultimo risultato: Atlético de Madrid - Dortmund 2-1, 10/04, andata quarti di finale Champions League

Le parole degli allenatori

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "La qualificazione è ancora aperta. Abbiamo fatto troppi errori ma la cosa che più conta è la reazione che abbiamo avuto. Alla fine un pareggio sarebbe stato più giusto. Ora guardiamo avanti, sappiamo cosa dobbiamo fare in casa".

Diego Simeone, allenatore Atlético de Madrid: "Quando vinco, sono felice. Quando vinco, mi dà una bella sensazione. Quando la squadra gioca come ha fatto, sono felice. Penso che tutte le partite in questa fase saranno molto equilibrate: lo abbiamo visto in tutte le partite e anche nella nostra. Il Dortmund è un avversario molto difficile da affrontare".