Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di Champions League

Le gare d'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League hanno regalato 18 gol e quasi altrettanti argomenti di discussione, con tutte e quattro le sfide ancora in bilico.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare di ritorno dei quarti della massima competizione europea per club.

Calendario e risultati

Le partite della settimana

16 aprile

Dortmund - Atlético de Madrid (andata: 1-2)

Barcellona - Paris (andata: 3-2)

17 aprile

Bayern - Arsenal (andata: 2-2)

Manchester City - Real Madrid (andata: 3-3)

Calcio d'inizio ore 21:00 CET

La panchina può essere il segreto del successo del Dortmund?

Antoine Griezmann è stato il protagonista della vittoria per 2-1 dell'Atlético de Madrid sul Dortmund. Il 33enne è stato scelto come Player of the Match grazie alla sua prestazione impreziosita dall'assist perfetto per Samuel Lino. Eppure per Griezmann è stato il primo assist di questa edizione, anche se ha già sei gol all'attivo. Gli uomini di Diego Simeone sembravano ormai fuori pericolo, ma il modo in cui la squadra tedesca ha risposto potrebbe essere la chiave di lettura corretta per il ritorno.

Edin Terzić ha effettuato tre sostituzioni nel tentativo di ridurre il deficit e l'impatto di queste sostituzioni gli darà molti spunti di riflessione in vista del ritorno. Sébastien Haller ha segnato un gol importante, mentre Jamie Bynoe-Gittens e Julian Brandt hanno colpito la traversa in un finale scoppiettante. Terzić sarà tentato di inserire qualcuno di questi giocatori dall'inizio nel ritorno? Il record di Haller di 12 gol in 13 partite di Champions League è sicuramente difficile da ignorare.

Highlights: Atlético de Madrid - Dortmund 2-1 

Il Barcellona si affida alla linea verde

Nell'andata contro il Paris, a 16 anni e 272 giorni, il calciatore del Barcellona, Lamine Yamal, è diventato il più giovane di sempre a partire titolare in una partita dei quarti di finale di Champions League. Decisivo nel vantaggio iniziale, Yamal non è stato l'unico giovane ad aver ben impressionato Xavi Hernández. "È merito dell'accademia che Cubarsí a 17 anni e Lamine a 16, oltre a Fermín, volto nuovo della prima squadra, fossero pronti a giocare qui", ha spiegato il tecnico.

Questi giovani hanno dimostrato a Parigi una maturità superiore alla loro età, ma il ritorno decisivo in Spagna sarà un ennesimo esame per questi ragazzi. Il Barça tuttavia dovrà rinunciare a due calciatori esperti, ovvero il match-winner Andreas Christensen e il capitano Sergi Roberto, entrambi fuori per squalifica. Il Paris invece al ritorno potrà contare sul ritorno di Achraf Hakimi dopo l'espulsione - l'ex Real Madrid vorrebbe tanto estromettere dal torneo i suoi vecchi rivali del Barça - e su un Kylian Mbappé che tornerà nello stadio dove nel 2021 ha segnato una tripletta indimenticabile.

Highlights: Paris - Barcellona 2-3 

Il Bayern chiamato al riscatto in Europa

Con Alphonso Davies sospeso e Serge Gnabry potenzialmente out per infortunio, i sostituti della fascia sinistra del Bayern potrebbero avere il loro bel da fare per contenere Ben White e Bukayo Saka, entrambi protagonisti nel 2-2 dell'andata a Londra. Saranno Raphaël Guerreiro e Kingsley Coman gli uomini chiamati a coprire?

Il Bayern ha avuto una stagione difficile a livello nazionale, ma ha conservato alcune delle sue migliori prestazioni per la Champions League. Harry Kane ha conquistato le prime pagine dei giornali, ma il suo compagno di squadra, Thomas Müller, è tra i più attesi a Monaco dato che scendendo in campo raggiungerebbe le 150 presenze nella massima competizione per club. Anche Manuel Neuer è a un passo dal record dato che il suo prossimo clean sheet nella competizione sarebbe il numero 58 diventando un record.

Highlights: Arsenal - Bayern 2-2 

Man City e Madrid si preparano a scrivere un altro grande classico?

Dopo l'emozionante 3-3 dell'andata, anche il ritorno promette scintille. Nelle semifinali della scorsa stagione, il City ha pareggiato 1-1 a Madrid e poi ha vinto 4-0 in casa. Inoltre gli inglesi hanno segnato tre gol in ognuna delle nove partite di Champions League finora disputate, hanno perso solo una delle ultime 13 gare di competizioni UEFA contro avversari spagnoli (V8 P4) e hanno un'arma segreta, ovvero Bernardo Silva. Il portoghese, infatti, ha segnato quattro volte nelle ultime cinque sfide del City contro il Madrid.

Tuttavia, è improbabile che Pep Guardiola tragga grande conforto dalle statistiche; nella conferenza stampa post partita, ha detto che si aspettava che il Madrid segnasse almeno un gol e ha ammesso che la decisione di Carlo Ancelotti di spostare Rodrygo sulla fascia sinistra all'andata lo ha un po' spiazzato, come detto anche dallo stesso Ancelotti: "Credo che con quell'idea abbiamo disorientato il City".

Highlights: Real Madrid - Man City 3-3 

Cosa succede dopo?

Il sorteggio delle semifinali è già stato effettuato e il calendario delle partite sarà comunicato giovedì 18 aprile.

Accoppiamenti semifinali: Atlético de Madrid/Dortmund - Paris/Barcellona, Arsenal/Bayern - Real Madrid/Manchester City