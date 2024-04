Momenti Priceless della settimana: Trossard e Foden continuano a segnare, Pedri e Griezmann super assist men

Riviviamo le gesta e gli episodi che hanno caratterizzato le gare di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League di questa settimana con i Momenti Priceless Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Il gol di Trossard

Segnare in Champions League è già di per sé memorabile, ma per l'attaccante Leandro Trossard dell'Arsenal è "particolarmente bello davanti ai tifosi di casa".

Il gol di Trossard contro il Bayern, in collaborazione con Gabriel Jesus, ha vanificato il rigore di Harry Kane ristabilendo la parità.

Il 29enne ha segnato nelle prime quattro partite casalinghe in Champions League, diventando appena il quarto giocatore nella storia della competizione a riuscirci insieme ad Alessandro Del Piero (Juventus), Frédéric Kanouté (Siviglia) e Oscar (Chelsea).

Highlights: Arsenal - Bayern 2-2

La stella di Foden continua a brillare

Durante l'assenza di Kevin De Bruyne nella prima metà della stagione, molti si chiedevano chi avrebbe potuto sostituirlo in attacco. Phil Foden ha risposto alla chiamata e lo ha fatto di nuovo martedì, quando il centrocampista belga è stato colpito da un malore. Il suo straordinario gol nel 3-3 tra Manchester City e Real Madrid lo ha portato a quota 32 reti in 45 partite stagionali, di cui otto in Champions League.

Con l'ultima prodezza, un precisissimo tiro all'incrocio dal limite dell'area, Foden ha segnato nelle ultime cinque partite da titolare in Champions League: si tratta della serie più lunga per un giocatore inglese nella competizione insieme a Steven Gerrard nel 2007/08.

Il passaggio perfetto di Pedri

"Sono entrato affamato per aiutare la squadra", ha detto Pedri a proposito del suo ingresso al 61' nel 3-2 sul campo del Paris. Il suo inserimento è stato un vero colpo da maestro da parte dell'allenatore Xavi Hernández.

Dopo un minuto dal suo ingresso in campo, e al suo rientro da un mese in panchina per infortunio, il 21enne centrocampista ha servito uno straordinario passaggio spiovente da 35 metri per Raphinha, che ha firmato il gol del momentaneo pareggio.

Highlights: Paris - Barcellona 2-3

L'Atlético deve molto a Griezmann

Ma Pedri non è stato l'unico a servire un assist preciso, perché anche Antoine Griezmann ha ideato qualcosa di speciale nel 2-1 tra Atlético Madrid e Dortmund. Dopo aver fatto scorrere il passaggio di Álvaro Morata, il giocatore dei colchoneros ha scucchiaiato la palla per evitare Julian Ryerson e servire Samuel Lino, che ha segnato il gol del 2-0.

Gli osservatori tecnici UEFA hanno commentato: "Griezmann ha fatto tutto bene, ha dettato i tempi, ha servito l'assist per Lino e ha anche difeso". Un elogio meritato, soprattutto perché nelle ultime settimane il giocatore aveva lottato con un infortunio alla caviglia. "Ora ho bisogno di curarmi e riposare bene", ha detto il 33enne attaccante, che senza dubbio sarà di nuovo fondamentale per arrivare in semifinale.