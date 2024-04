Bayern - Arsenal, anteprima ritorno quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Bayern e Arsenal si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 17 aprile.

Bayern - Arsenal in breve Quando: mercoledì 17 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Cosa devi sapere?

Dopo aver vinto le ultime tre partite contro l'Arsenal per 5-1, il Bayern non è andato oltre un 2-2 a Londra, ma considerando le sorti contrastanti delle due squadre nei rispettivi campionati è stato un risultato incoraggiante per i bavaresi, che sono rimasti imbattuti nelle ultime 14 partite casalinghe europee (V11 P3).

Highlights: Arsenal - Bayern

"I nostri tifosi possono fare la differenza; abbiamo fatto un piccolo passo", ha commentato Harry Kane, che ha una motivazione in più per vincere. "La finale è a Wembley, lo stadio della mia nazionale, ed è un grande sogno, ma c'è ancora molta strada da fare." Leandro Trossard, autore del gol del pareggio dei Gunners all'andata, ha dichiarato: "Sarà dura, ma se giochiamo al nostro miglior livello possiamo battere chiunque".

Probabili formazioni

Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

*Le formazioni elencate sopra sono quelle dell'andata. Probabili formazioni a seguire

Statistiche

Bayern

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSSVVV

Risultato più recente: Arsenal - Bayern 2-2, 09/04, andata quarti di finale di Champions League

Arsenal

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVPVV

Risultato più recente: Arsenal - Bayern 2-2, 09/04, andata quarti di finale di Champions League

Arsenal - Bayern: gol classici in Champions League

Le parole degli allenatori

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "Sapevamo che dovevamo giocare meglio rispetto alla sconfitta per 3-2 contro l'Heidenheim dello scorso fine settimana. Era chiaro e necessario, ma anche difficile. Abbiamo pareggiato e ora chi vince va avanti. Giochiamo in casa, abbiamo bisogno dei tifosi e della stessa dedizione, passione e qualità che si sono viste stasera – così ce la faremo".

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Questa è la Champions League: se sbagli vieni punito. Non abbiamo fatto le cose semplici, secondo i nostri normali standard. Abbiamo concesso spazi e loro sono molto pericolosi. Anche sul 2-1, però, non ci siamo scomposti, abbiamo cercato di trovare il nostro ritmo senza affrettare le cose. Sono convinto che possiamo batterli in casa, ma dobbiamo prepararci bene".