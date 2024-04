Manchester City - Real Madrid, anteprima ritorno quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Manchester City e Real Madrid si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 17 aprile.

Man City - Real Madrid in breve Quando: mercoledì 17 aprile (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

Dove guardare Man City - Real Madrid in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La gara di andata a Madrid è stata a dir poco una classica, con i campioni in carica del City due volte in vantaggio e poi raggiunti da un gol di Federico Valverde al 79'. La situazione non è nuova alla squadra di Pep Guardiola che, nella semifinale della scorsa edizione, ha pareggiato a Madrid (1-1 anziché 3-3) per poi irrompere in finale con un perentorio 4-0.

Highlights: Real Madrid - Man City 3-3

La squadra di Carlo Ancelotti, però, non può mai essere data per spacciata. Il Real Madrid ha vinto la competizione 14 volte e non vede l'ora di rimettere a posto le cose. "Il pareggio è come quello dell'anno scorso, sa di sconfitta", ha spiegato Valverde, aggiungendo: "Dobbiamo prenderci una rivincita e andare a Manchester affamati per arrivare in semifinale".

Probabili formazioni*

Man City: Ortega; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovačić; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland



Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

*Le formazioni elencate sopra sono quelle dell'andata. Probabili formazioni a seguire

Statistiche

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVPVP

Risultato più recente: Real Madrid 3-3 Man City, 09/04, andata quarti di finale di Champions League

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVPP

Risultato più recente: Real Madrid - Man City 3-3, 09/04, andata quarti di finale di Champions League

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Dobbiamo vincere, ma ci saranno i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di tutti loro e della loro energia per provare a battere i re di questa competizione. Con la nostra gente a Manchester ce la faremo, ma il Real segnerà un gol, questo è certo".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Ovviamente volevamo andare al ritorno in vantaggio, ma penso che dobbiamo essere soddisfatti [del 3-3]. Abbiamo giocato molto bene e se lo facciamo di nuovo potremo passare il turno".