Arsenal-Bayern 2-2: Trossard riacciuffa i tedeschi

Termina con uno spettacolare pareggio l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco. A Londra, Harry Kane - che con la maglia del Tottenham aveva realizzato 14 gol in 19 partite contro i Gunners - trasforma un rigore e porta avanti i campioni di Germania dopo il "botta e risposta" tra Bukayo Saka e Serge Gnabry, ma nella ripresa il subentrato Leandro Trossard firma il definitivo 2-2.

Momenti chiave 12': un preciso sinistro di Saka sblocca il risultato

18': Gnabry pareggia finalizzando una rapida transizione dei tedeschi

32': un rigore trasformato da Kane porta avanti il Bayern

76': Trossard raccoglie l'assist di Gabriel Jesus e riporta l'incontro in equilibrio

90': Coman colpisce un clamoroso palo sotto misura

La partita in breve: pari spettacolo a Londra

Il primo tiro è dei Gunners: ci prova Gabriel Martinelli dal limite dell'area, ma la conclusione del brasiliano termina a lato alla sinistra di Manuel Neuer. I padroni di casa spingono e al 12' sbloccano il risultato. Ben White pesca bene in area Saka, il nazionale inglese apre il compasso e con il piatto sinistro mette il pallone all'angolino, dove il portiere dei bavaresi non può arrivare. Per il numero 7 è il quarto gol in questa Champions League.

White, molto propositivo sulla destra, avrebbe una grande chance per raddoppiare ma l'ex difensore del Brighton calcia addosso a Neuer. Il pericolo scuote il Bayern, che praticamente all'azione successiva pareggia. Il difensore brasiliano Gabriel ha un'incomprensione prima con David Raya e poi con Jakub Kiwior, i campioni di Germania recuperano alto il pallone e trovano l'1-1 con l'ex Gnabry, che si allunga benissimo in spaccata sull'assist di Leon Goretzka, servito alla grande da Leroy Sané.

Kiwior ha una chance di testa sugli sviluppi di un corner ma Neuer riesce a salvarsi, poi la squadra di Tuchel perfeziona la rimonta. Sané è incontenibile e viene steso in area da William Saliba, con l'arbitro che assegna il calcio di rigore: da dischetto si presenta Kane, che spiazza Raya e firma il settimo gol in questa Champions League, il 39esimo stagionale con la maglia del Bayern.

Nella ripresa Arteta presenta l'ucraino Oleksandr Zinchenko al posto di Kiwior, anche se l'Arsenal fatica a ritrovare fluidità nella manovra. I tedeschi pungono sulle ripartenze, Goretzka, Jamal Musiala e Kane mettono i brividi al pubblico di Londra. Ma la successiva mossa dell'allenatore dei Gunners, che inserisce Gabriel Jesus e Trossard al posto di Martinelli e Jorginho, porta gli effetti sperati.

L'ex attaccante del Manchester City è incontenibile in area e serve un assist d'oro al belga ex Brighton, che di piatto destro mette alle spalle di Neuer: 2-2. La partita diventa un po' più tattica, ma al 90' la squadra di Tuchel avrebbe la chance per vincerla. Kingsley Coman impatta bene il cross basso di Musiala, il pallone passa sotto le gambe di Raya ma centra il palo.

Finisce in parità, sarà la sfida di ritorno a Monaco di Baviera - tra otto giorni - a deciderà chi conquisterà la semifinale.

Arsenal-Bayern 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Martin Ødegaard (Arsenal)

Martin Odegaard è stato scelto come Player of the Match Arsenal FC via Getty Images

"È stato molto incisivo, creando disagio alla difesa del Bayern insieme a Saka e White sulla destra. Ha avuto un buon ritmo con la palla e ha aiutato la sua squadra a pressare".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Harry Kane, attaccante del Bayern, ha trasformato un rigore nel primo tempo trovando l'ennesimo gol personale contro i Gunners FC Bayern via Getty Images

Statistiche chiave

L'Arsenal non ha mai perso l'andata in un quarto di finale di Champions League (2 vittorie e 5 pareggi il bilancio).

Il pareggio di Trossard è stato il gol numero 300 dell'Arsenal in Champions League (dalla fase a gironi alla finale).

Trossard ha segnato in tutte le quattro partite casalinghe giocate dall'Arsenal in questa edizione della Champions League.

I Gunners avevano vinto tutte le partite casalinghe di questa Champions League prima dell'andata contro il Bayern, con 13 reti realizzate e nessuna subita.

Kane ha segnato in ognuna delle ultime dieci stagioni contro l'Arsenal: per l'attaccante il bottino è di 15 gol in 20 partite.

I bavaresi avevano perso l'andata in tutte le ultime tre sfide dei quarti di finale giocate.

Formazioni



Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Zinchenko 46'); Ødegaar, Rice, Jorginho (Gabriel Jesus 66'); Saka, Havertz (Thomas Partey 86'), Martinelli (Trossard 66')

Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Davies; Goretzka, Laimer; Sané (Coman 66'), Musiala, Gnabry (Guerreiro 70'); Kane