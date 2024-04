Atlético Madrid - Dortmund anteprima andata quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Mercoledì 10 aprile, Atlético de Madrid e Dortmund si affrontano all'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Atletico de Madrid - Dortmund in breve Quando: mercoledì 10 aprile (calcio d'inizio alle 21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: andata dei quarti di finale di UEFA Champions League

Guida alla partita

Entrambe le squadre sognano di raggiungere le semifinali dopo una lunga assenza; l'Atlético manca dal 2016/17, il Dortmund dal 2012/13. Dopo aver conquistato il primo posto nei rispettivi gironi, agli ottavi l'Atlético ha eliminato l'Inter ai rigori, mentre il Dortmund ha superato il PSV.

Diego Simeone è alla ricerca della cinquantesima vittoria da allenatore nella competizione, mentre il 41enne Edin Terzić è solo alla seconda stagione alla guida del BVB. La sfida sarà anche un emozionante salto nel passato per Axel Witsel, che affronterà la squadra in cui ha militato tra il 2018 e il 2022 prima di andare in Spagna.

Probabili formazioni

Atlético de Madrid: a seguire

Squalificati: nessuno

In diffida: Hermoso, Koke, Lino, Morata, Savić

Dortmund: a seguire

Squalificati: Nessuno

In diffida: Hummels

Stato di forma

Atlético de Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVSVS

Ultima partita: Villarreal - Atlético de Madrid 1-2, 01/04, La Liga

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSSV

Ultima partita: Bayern - Dortmund 0-2, 30/03, Bundesliga

Le parole degli allenatori

Diego Simeone, allenatore Atlético de Madrid: "Sarà una partita molto difficile. Le squadre tedesche sono molto forti e al ritorno ci sarà una bellissima atmosfera. Dobbiamo fare bene nella gara di andata, affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha lottato per vincere il campionato e che quest'anno sta vivendo una stagione simile alla nostra. Sarà dura".

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "È un incontro molto interessante, sono avversari forti. Non vediamo l'ora di andare a Madrid."