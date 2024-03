Cosa guardare nei quarti di finale di Champions League

Ma non ci siamo già incontrati da qualche parte? Il sorteggio dei quarti di finale ha accoppiato club, giocatori e allenatori con molti trascorsi comuni, ma tutte le squadre hanno qualche motivo per essere ottimisti per la qualificazione in semifinale.

In questo articolo vi raccontiamo gli spunti più interessanti dell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Calendario e risultati

Le partite di questa settimana

9 aprile

Arsenal - Bayern

Real Madrid - Manchester City

10 aprile

Atlético de Madrid - Dortmund

Paris - Barcellona

Calcio d'inizio ore 21:00 CET

Kane vuole tornare a essere l'incubo dell'Arsenal

Già prima del sorteggio sembrava quasi inevitabile l'accoppiamento ai quarti tra Arsenal e Bayern. Un accoppiamento che consentirà ad Harry Kane di tornare a tormentare i Gunners, squadra che ha trafitto tante volte per oltre un decennio da giocatore del Tottenham. L'attaccante inglese spera quindi di mantenere in entrambe le sfide quello score che l'ha trasformato in un incubo per i Gunners.

Il 30enne ha realizzato ben 14 gol in 17 partite di Premier League nei derby con l'Arsenal, diventando così il capocannoniere di tutti i tempi di questa sfida, davanti a giocatori del calibro di Thierry Henry ed Emmanuel Adebayor, mentre sia gli Spurs che Gunners hanno ottenuto sei vittorie a testa in queste gare. La vena realizzativa di Kane è probabilmente adesso al suo apice assoluto quindi non sarà facile per l'Arsenal arginare l'ex Tottenham che in questa stagione ha già segnato 31 gol in campionato.

Ancelotti primatista assoluto della competizione

Carlo Ancelotti scriverà ancora una volta la storia quando il suo Real Madrid affronterà il Manchester City nell'andata: il tecnico italiano diventerà il primo a raggiungere le 200 gare da allenatore nella competizione. Il 64enne era già diventato il primo a vincere la Coppa dei Campioni per la quarta volta nel 2022 e poi, quando nella passata stagione il Real aveva affrontato il City nel ritorno della semifinale, aveva superato Sir Alex Ferguson per numero di partite complessive da allenatore.

Tuttavia, questo traguardo è l'unica cosa che Ancelotti e i suoi uomini vorranno ricordare dell'ultimo incontro, dato che la squadra di Pep Guardiola in quell'occasione si è imposta 4-0 nel cammino trionfale nel torneo. Le Merengues, però, si sono comportate meglio contro il City nella capitale spagnola, dove hanno vinto tre dei cinque incontri disputati a partire dalla stagione 2012-2013, compresa la incredibile rimonta nella semifinale del 2021/22. Giocare il ritorno a Manchester con un vantaggio dopo l'andata sarà fondamentale, dato che il City è imbattuto nelle ultime 29 partite di Champions League nel proprio stadio (V27 P2).

Simeone vuole la 50ª vittoria nella competizione

Diego Simeone ha raggiunto le 100 partite di Champions League come allenatore dell'Atlético nell'andata degli ottavi di finale e spera che l'andata dei quarti di finale con il Dortmund possa regalargli l'ennesimo traguardo della carriera. Il 53enne argentino ha raccolto 49 vittorie nella competizione (solo otto allenatori hanno raggiunto le 50) grazie al successo per 2-1 (e alla successiva vittoria ai rigori) contro l'Inter. Un'altra vittoria potrebbe essere decisiva per tornare in semifinale per la prima volta dal 2017 nella massima competizione europea per club.

Il Dortmund naturalmente non può essere sottovalutato, nonostante possa avere dato l'impressione di non essere insuperabile. La formazione tedesca tuttavia è imbattuta da sette partite di Champions League (V4 P3), di cui cinque nel girone considerato più difficile di questa edizione. Dato che il BVB ha perso solo due delle ultime 20 partite nel proprio stadio (V11) in questa competizione, l'andata all'Estadio Metropolitano potrebbe essere fondamentale per le ambizioni dell'Atlético.

Gol e spettacolo nelle sfide tra Paris e Barcellona

Quando Paris e Barcellona si affrontano in Champions League, la certezza è che non mancherà lo spettacolo. Questo sarà il quarto confronto nelle fasi a eliminazione diretta dal 2012/13 e il club catalano è in vantaggio, avendo vinto i primi tre. Il più emozionante è stato senza dubbio quello del 2017, quando la formazione spagnola ha ribaltato la sconfitta per 4-0 dell'andata, completando la celebre Remontada con un 6-1 al Camp Nou.

L'ultima sfida invece ha avuto un esito molto diverso, grazie soprattutto alla prestazione super di Kylian Mbappé. Nel successo per 4-1 in Spagna, l'attaccante francese è diventato infatti il primo giocatore a segnare una tripletta al Camp Nou in questa competizione dai tempi di Andriy Shevchenko per la Dinamo Kyiv nel 1997. Mbappé ha anche segnato al ritorno mettendo fine alle speranze di Remontada dei blaugrana.

Cosa succede dopo

Barcellona e Dortmund ospiteranno il ritorno dei rispettivi incontri martedì 16 aprile, mentre Man City e Bayern giocheranno in casa nel ritorno il giorno dopo.

Il sorteggio delle semifinali è già stato effettuato e il calendario delle partite sarà comunicato giovedì 18 aprile.