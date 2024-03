Performance insights di Champions League: la battaglia tra Atlético e Inter nella trequarti

Dopo una partita ricca di battaglie in ogni zona del campo, solo i calci di rigore hanno deciso chi è andato ai quarti di finale di finale di UEFA Champions League tra Atlético de Madrid e Inter. Al di là della rimonta dell'Atlético e delle emozioni nella lotteria dei rigori, l'unità di analisi UEFA si è soffermata sul lavoro delle due squadre nella trequarti avversaria. Nell'articolo che segue, vengono analizzati vari elementi per spiegare le vie del gol percorse sia dai padroni di casa di Diego Simeone che dagli ospiti di Simone Inzaghi.

Il primo grafico offre una ripartizione delle azioni nella trequarti avversaria. In ogni categoria, l'Atlético ha avuto più possesso nell'ultimo terzo, sia avanzando il pallone (entrata) che conquistandolo all'interno (riconquista). È proprio da una ripartenza nella trequarti che l'Atlético ha segnato il gol del pareggio, con una rimessa dalla sinistra.

Champions League Performance Insight: ripartenza nell'ultima trequarti

Il video qui sopra ci mostra quella ripartenza che vede anche un tentativo di recupero senza successo da parte di un giocatore dell'Inter, il che significa che questa è classificata come una sequenza di possesso singolo da parte dell'Atlético e si conclude con la conclusione precisa di Antoine Griezmann che porta la sfida sull'1-1.

Champions League Performance Insight: la trama di passaggi prima di entrare nella trequarti

Nell'articolo di analisi, pubblicato in collaborazione con FedEx, l'unità di analisi UEFA ha evidenziato l'approccio paziente dell'Inter in fase di possesso, con lunghe sequenze di passaggi caratterizzate da numerose rotazioni. Il video qui sopra offre uno di questi esempi in cui la capolista della Serie A ha avuto un numero particolarmente elevato di entrate nell'ultimo terzo di campo attraverso dieci o più passaggi. Per capire meglio la portata della fitta trama di passaggi dell'Inter, basti pensare che i nerazzurri hanno avuto più tocchi (1.027) di qualsiasi altra squadra impegnata in Champions League questa settimana.

Mercoledì sera l'Atlético ha avuto un possesso palla inferiore (47,5%) rispetto all'Inter, ma una maggiore pericolosità in fase offensiva. Questo secondo grafico suddivide i tipi di attacco e mostra che l'Atlético ha avuto una percentuale maggiore di attacchi sia in possesso organizzato (contro un blocco basso) che con transizioni - conquistando il pallone nella metà campo avversaria (contropressing) - rispetto all'Inter.

Entrambe le squadre hanno avuto all'incirca la stessa percentuale di azioni nella trequarti avversaria in contropiede (21% per l'Atlético, 22% per l'Inter), ma gli ospiti hanno avuto più tentativi di entrata con sfondamento, ovvero attraverso momenti di possesso controllato contro un blocco alto o medio (anche se più un blocco medio-basso in questa partita).

Champions League Performance Insight: contrattacchi

Questo terzo video offre due esempi di contropiede dell'Inter al Metropolitano. Definiamo un contrattacco quando una squadra conquista il pallone nella propria metà campo e poi avanza verso la trequarti prima che l'avversario si sia riorganizzato adeguatamente. Così, pur dimostrando pazienza nei passaggi in fase di costruzione di cui sopra, l'Inter è stata anche pericolosa nei contropiedi veloci.

La prima clip mostra un contrattacco nei minuti iniziali che ha portato un'occasione per Denzel Dumfries, e la seconda il contropiede in cui Lautaro Martínez ha messo in porta Marcus Thuram in quello che è stato un momento chiave del secondo tempo, con le squadre in parità sull'1-1 a 14 minuti dalla fine.

Questi due grafici a torta mostrano il numero di tentativi di ingresso in area di rigore delle due squadre e sottolineano che l'Atlético, a caccia di gol dopo la sconfitta dell'andata, ha bussato più spesso alla porta dell'Inter. I tentativi di penetrare nell'area avversaria sono stati più del doppio (69 contro i 29 dell'Inter), anche se con una percentuale di successo inferiore (37,7% contro il 41,2% dell'Inter).

Un fattore degno di nota è l'elevato numero di cross dell'Atlético (39), una strategia che ha dato risultati alterni contro un'Inter che ha vinto il 61,5% dei duelli aerei. Alla fine, però, la perseveranza dei madrileni ha dato i suoi frutti, visto che hanno realizzato 26 entrate contro le 12 degli ospiti, ottenendo la vittoria che serviva per portare la sfida ai supplementari.

Il grafico finale di questa analisi è una visualizzazione tridimensionale che mostra le diverse posizioni di ingresso nell'area di rigore delle squadre. Sia nel caso dell'Atlético che dell'Inter, si notano più ingressi centrali (o corsia 3). Vale la pena sottolineare che questo non si applica solo ai tentativi dal centro, ma comprende anche gli attacchi in cui la palla arriva dalla corsia esterna e il primo contatto avviene sulla corsia 3.

Come indicato nell'articolo sull'analisi delle prestazioni, le corsie 2 e 4 possono essere una zona importante da cui fare partire i cross ed entrambe le squadre sono state notevolmente attive nella corsia 2 di sinistra.

Champions League Performance Insight: posizione di ingresso nell'area di rigore

Quest'ultimo video mostra il secondo gol dell'Atlético di mercoledì, nato da una penetrazione centrale. Per tutti i tentativi di penetrare nell'area dell'Inter con i cross, il momento chiave è arrivato attraverso la corsia 3, con Koke che ha trovato una via centrale verso la porta con il suo pallone per Memphis Depay.