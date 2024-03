Indovina il cammino verso la gloria con il Bracket Predictor di Champions League

Ora che i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League sono stati effettuati, è possibile indovinare il vincitore di ogni partita da qui alla fine della stagione e avere la possibilità di vincere tanti fantastici premi.

Fai il tuo pronostico

Il Bracket Predictor di UEFA Champions League vi permette di indovinare il risultato di ogni partita e di tracciare il cammino sino alla finale di Wembley.

Solo un fortunato vincitore si aggiudicherà il primo premio, ovvero due biglietti per la finale del 2025 comprensivi di voli e alloggio, ma oltre al premio finale, ci saranno in palio altri altri fantastici premi, come maglie autografate e palloni da gioco ufficiali.

Non dimenticate di scaricare i vostri pronostici come immagine condivisibile per sfidare i vostri amici!

Fai il tuo pronostico col Bracket Predictor