I Momenti Priceless della quarta settimana degli ottavi

Ecco i Momenti Priceless Mastercard, ovvero i risultati, le sorprese, le emozioni gli astri nascenti che hanno caratterizzato le gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League di questa settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Arsenal avanti con Raya

Martedì, il portiere David Raya ha dato un contributo decisivo alla qualificazione dell'Arsenal contro il Porto, parando i rigori di Wendell e Galeno e permettendo ai Gunners di tornare ai quarti di finale dopo 14 anni. "David è stato eccezionale", ha detto Bukayo Saka. "Abbiamo vinto grazie a quelle due parate".

I media inglesi, nel frattempo, hanno ripreso la reazione di Aaron Ramsdale, che contende a Raya il posto da titolare. "La prima persona a congratularsi con lui è stata Ramsdale", ha sottolineato Theo Walcott, ex Gunners. "Dimostra semplicemente che la squadra è unita". Come aveva detto lo stesso Raya a ottobre: "Alla fine siamo amici, che è la cosa più importante".

Highlights: Arsenal - FC Porto 1-0 (4-2 dcr)

Cubarsí, esordio a 17 anni

Sempre martedì, il Barcellona ha fatto esordire il 17enne difensore Pau Cubarsí, che è stato anche votato Player of the Match. "Una partita straordinaria per questo giovane", ha detto l'osservatore tecnico della UEFA. "È forte in difesa e molto coraggioso in fase di costruzione, qualità non scontate in una partita così importante".

Anche se l'inesperienza non si è percepita in campo, nel post partita Cubarsí era visibilmente emozionato: "È stato uno dei giorni più belli della mia vita", ha detto a UEFA.com. L'ultima volta che il Barcellona è arrivato ai quarti di finale, lui aveva 13 anni.

Sancho torna al gol

L'ultimo gol di Jadon Sancho davanti ai tifosi del Dortmund prima del trasferimento al Manchester United risaliva a maggio 2021. Tornato in prestito al club tedesco a gennaio, l'attaccante inglese ha scelto il momento perfetto per tornare a segnare, impiegando appena tre minuti nella gara di mercoledì contro il PSV.

"Ho sempre avuto un posto speciale per il Borussia Dortmund", ha detto a fine gara. "È qui che mi sono fatto conoscere. Devo ringraziare la società e i miei compagni per aver creduto in me". Sancho, però, potrebbe ancora creare ricordi ancora più speciali ai quarti di finale.

Simeone gladiatore

Il ritorno degli ottavi di finale tra Atlético e Inter è coinciso con la 50esima partita casalinga di Diego Simeone in Champions League da allenatore. Poche sono più memorabili di quella di mercoledì, vinta ai calci di rigore dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata e il gol del vantaggio dei nerazzurri al ritorno. Simeone è approdato così al suo settimo quarto di finale di Champions League con i colchoneros, senza aver mai perso in casa nella fase a eliminazione diretta.

"La nostra gente fa la differenza", ha commentato. "Tutto il mondo lo ha visto e i ragazzi hanno alzato il livello contro una squadra incredibile. Koke ha dato il massimo e [Antoine] Griezmann ha continuato a giocare fino a quando non ne poteva più. Memphis [Depay] è entrato e ha segnato quando avevamo più bisogno di lui. Arrivare ai quarti può sembrare facile, ma non lo è".