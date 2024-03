La Squadra della Settimana del Fantasy Football di Champions League

La squadra è composta dai giocatori che questa settimana hanno totalizzato più punti nel Fantasy Football ufficiale della UEFA Champions League, presentato da PlayStation.

Per la Squadra della Settimana vengono presi in considerazione solo i moduli consentiti nel gioco. Di' la tua su X, ex Twitter (@ChampionsLeague), utilizzando l'hashtag #UCL.

Portiere

Gregor Kobel (Dortmund) – 8 punti

Difensori

Niklas Süle (Dortmund) – 6 punti

Mats Hummels (Dortmund) – 10 punti

Ian Maatsen (Dortmund) – 9 punti

Federico Dimarco (Inter) – 8 punti

Centrocampisti

Jerdy Schouten (PSV) – 6 punti

Axel Witsel (Atlético de Madrid) – 6 punti

Marco Reus (Dortmund) – 6 punti

Jadon Sancho (Dortmund) – 13 punti

Attaccanti

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) – 8 punti

Memphis Depay (Atlético de Madrid) – 6 punti

In caso di parità tra due giocatori, per formare la squadra della settimana vengono applicati i seguenti criteri: i) minor numero di minuti giocati; ii) punti totali; iii) prezzo inferiore