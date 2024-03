Atlético Madrid-Inter 2-1 (tot: 2-2, 3-2 d.c.r.): i rigori premiano l'Atlético

L'Inter deve salutare la UEFA Champions League agli ottavi di finale. Finalista la scorsa stagione, la squadra di Simone Inzaghi - vittoriosa 1-0 all'andata - segna per prima all'Estadio Metropolitano ma deve inchinarsi all'Atlético Madrid, che conquista la qualificazione in rimonta: Antoine Griezmann risponde subito a Federico Dimarco, il subentrato Memphis Depay segna a 3 minuti dalla fine e prolunga la sfida, che viene decisa ai rigori. Le parate di Jan Oblak e gli errori dei giocatori Nerazzurri consegnano i quarti alla squadra dell'ex Diego Simeone.

Momenti chiave 33': Dimarco porta l'Inter in vantaggio su assist di Barella

35': Griezmann riporta subito l'incontro in parità

85': I padroni di casa colpiscono un palo con Depay

87': L'attaccante olandese fa centro in diagonale e porta la sfida ai supplementari

Rigori: Oblak para due tiri, Sommer uno: alla fine è decisivo l'errore di Lautaro

La partita in breve: Depay e Oblak trascinano l'Atlético

Federico Dimarco festeggia dopo aver portato l'Inter in vantaggio contro l'Atlético Inter via Getty Images

In apertura c'è subito lavoro per Yann Sommer, reattivo sul sinistro in diagonale del brasiliano Samuel Lino. I Nerazzurri non stanno a guardare e rispondono con Denzel Dumfries, lanciato alla grande da Hakan Çalhanoğlu: Oblak, portierone sloveno dei Colchoneros, dice di no al doppio tentativo dell'olandese.

Si fa notare anche l'ex juventino Álvaro Morata, che con un bel colpo di testa non riesce però ad angolare troppo il pallone. Al 33', comunque, l'Inter passa con un'azione da manuale. Sulla sinistra Nicolò Barella regala un assist d'oro con l'esterno a Dimarco, che calcia di piatto e batte il portiere avversario preso in contropiede. Per l'ex giocatore del Verona è il secondo gol europeo in stagione.

Inzaghi esulta con moderazione, ma il vantaggio della sua squadra non regge neanche due minuti: la difesa Nerazzurra non è attentissima e il pallone finisce in area a Griezmann, che si gira come un fulmine e di sinistro non lascia scampo a Sommer, festeggiando l'1-1. Per l'attaccante francese ex Barcellona è il sesto gol in otto partite stagionali di Champions League.

Nella ripresa è ancora "Grizou" a seminare lo scompiglio, ma Sommer è di nuovo pronto sulla sua conclusione di destro da dentro l'area. I ritmi calano e gli allenatori provano ad attingere dalla panchina: entrano Ángel Correa e Rodrigo Riquelme nell'Atleti, Francesco Acerbi e Matteo Darmian nei Nerazzurri.

L'Inter ha una grande occasione per tornare avanti e chiudere il discorso qualificazione, ma Marcus Thuram - tutto solo davanti a Oblak - calcia altissimo dopo essere stato innescato da Lautaro Martínez. Simeone getta nella mischia anche Pablo Barrios e Depay, ma è di nuovo la squadra di Inzaghi a pungere in ripartenza: Barella arriva forse stanco alla conclusione e Oblak neutralizza il suo destro.

Il tempo scorre, i vice campioni sembrano poter condurre in porto il pareggio e centrare il passaggio del turno, ma nel finale si scatena Depay. L'olandese - ex Manchester United, Lione e Barcellona - prima colpisce il palo con una conclusione repentina, poi trova il gol che porta la sfida ai supplementari: l'attaccante riceve palla da Koke, si gira come un fulmine e con il suo diagonale non dà scampo a Sommer.

Riquelme potrebbe addirittura realizzare il gol-qualificazione prima del fischio finale, ma manda alto di destro: si va ai supplementari. Thuram e Lautaro Martínez si rendono pericolosi, mentre Sommer è ancora bravo su Depay. Si resta sul 2-1 per i padroni di casa, la qualificazione viene decisa ai rigori.



Oblak è in serata di grazia e neutralizza i rigori di Alexis Sánchez e Davy Klaassen, mentre Sommer si oppone al tiro di Saúl: alla fine l'errore decisivo è di Lautaro, il capitano, che condanna all'eliminazione la squadra di Inzaghi.

Atlético Madrid-Inter 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Jan Oblak (Atlético de Madrid)

"Ha mantenuto la sua squadra in partita con interventi cruciali sulle transizioni dell'Inter ed è stato fondamentale per il successo ai rigori".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Atlético Madrid: Oblak; Molina (Depay 79'), Hermoso, Savić, Witsel, Lino (Riquelme 71'); Marcos Llorente (Azpilicueta 98'), Koke, De Paul (Correa 71') ; Morata (Barrios 79'), Griezmann (Saul 106').

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (Acerbi 73'); Dumfries (Darmian 73'), Barella (Frattesi 84'), Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan (Klaassen 111'), Dimarco (Bisseck 84'); Thuram (Alexis Sánchez 102'), Lautaro Martínez.