Dortmund-PSV 2-0 (tot: 3-1): i tedeschi ai quarti

Dopo il pareggio dell’andata, il Dortmund supera 2-0 il PSV e conquista il pass per i quarti di UEFA Champions League. I Gialloneri sfruttano al meglio il fattore campo, con Jadon Sancho che capitalizza lo splendido avvio dei tedeschi e Marco Reus che chiude i conti nel recupero.

Momenti chiave

2': Benítez alza sopra la traversa la botta mancina di Maatsen

3': Sancho porta i Gialloneri in vantaggio

16': il numero 1 del PSV ferma Brandt e Malen

53': una potente conclusione di Lozano centra il palo

71': Kobel dice di no al tentativo di Bakayoko

90'+5': Reus in pieno recupero firma il raddoppio