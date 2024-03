Cosa guardare nella seconda settimana dei ritorni degli ottavi di Champions League

Conosciamo già metà delle qualificate ai quarti di finale della UEFA Champions League di questa stagione. Le ultime quattro le conosceremo al termine della seconda tornata di partite dei ritorni degli ottavi.

Ecco gli spunti più interessanti della seconda settimana delle gare di ritorno degli ottavi.

Calendario ottavi di finale

Partite della prossima settimana

Martedì 12 marzo

Arsenal - Porto

Barcellona - Napoli

Mercoledì 13 marzo

Atlético de Madrid - Inter

Dortmund - PSV

Calcio d'inizio ore 21:00 CET

Le statistiche condannano l'Arsenal, ma i Gunners vogliono vincere

Le statistiche non sorridono ai Gunners che, compresa la sconfitta dell'andata per 1-0 in casa del Porto con un gol sul finale di Galeno, hanno perso le ultime sette gare d'andata degli ottavi, e non superano questa fase dal 2009/10, uscendo sette volte da quell'edizione.

Nel ritorno a Londra, i Gunners proveranno a riscrivere le statistiche. "Dobbiamo restare concentrati", ha detto il centrocampista Declan Rice. "È dura perdere una partita del genere. Sapendo come giochiamo in casa, con i nostri tifosi a spingerci, credo che vedremo una squadra a trazione anteriore sin dai primi minuti".

Rice: 'È stata una doccia fredda'

Lewandowski vs Osimhen parte II

L'andata tra Napoli e Barcellona in Italia ha visto la sfida senza esclusione di gol tra due delle più importanti stelle del panorama calcistico europeo. L'attaccante del Barça, Robert Lewandowski, ha aperto le marcature (il 93° gol in Champions League) con uno splendido gol dei suoi, mentre dopo appena 15 minuti a riportare la partita in pareggio ci ha pensato Victor Osimhen con una conclusione potente e precisa. In vista del ritorno in Catalogna tutto è ancora possibile.

Sebbene entrambe le squadre trasudino qualità, non ci sarebbe da sorprendersi se la qualificazione venisse decisa da uno dei due top player. "Non siamo riusciti a chiudere la partita e i nostri avversari ci hanno segnato al primo tiro in porta", ha detto l'allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, sottolineando l'importanza di sfruttare le occasioni. "Adesso dovremo dare il massimo davanti ai nostri tifosi per qualificarci".

Highlights: Napoli - Barcellona 1-1 

Arnautović protagonista inatteso

Per quanto si sia parlato dell'impressionante coppia d'attacco dell'Inter composta da Marcus Thuram e Lautaro Martínez come principale minaccia per l'Atlético de Madrid, alla fine è stato Marko Arnautović a risolvere la gara d'andata a Milano. L'ex attaccante di Stoke e West Ham, è entrato dalla panchina e a 11 minuti dalla fine ha deciso la gara con una rasoiata precisa.

Sarà interessante vedere se l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ritiene che il 34enne austriaco abbia fatto abbastanza per guadagnarsi un posto nell'undici titolare per il ritorno a Madrid. "Queste sono le mie opportunità. Entro in campo per fare la differenza", ha detto Arnautović. Riuscirà ancora una volta a incidere all'Estadio Metropolitano?

Player of the Match: il gol della vittoria di Arnautović

Malen contro il suo ex club

Non poteva che essere Donyell Malen ad aprire le marcature per il Dortmund contro il suo ex club nell'andata a Eindhoven. L'attaccante olandese, protagonista al PSV prima di trasferirsi in Germania nel 2021, non ha voluto esultare dopo il gol di testa che ha portato il BVB in vantaggio poco dopo il 20'.

Ma il PSV ha reagito allo svantaggio e ha acciuffato il pari con un rigore di Luuk de Jong, al suo 28° gol della stagione in tutte le competizioni. Chi di questi club ex campioni d'Europa andrà avanti? Il difensore del Dortmund, Nico Schlotterbeck, sembra sicuro che il vantaggio del fattore casa permetterà alla sua squadra di superare il traguardo. "Ci saranno 80.000 persone in una serata di Champions League", ha detto. "Siamo imbattibili lì".

Emre Can: 'Il Dortmund sarà ancora più forte'

Cosa succede dopo?

I sorteggi dei quarti di finale, semifinali e finale verranno effettuati venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera.