Priceless Moments della Settimana: dalla doppietta di Kylian Mbappé all'eroe sottovalutato del Bayern

Scopriamo insieme i momenti che hanno caratterizzato le gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di questa settimana con i Mastercard Priceless Moment of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Mbappé con i piedi per terra

"Irreplaceable" (insostituibile) è stato l'aggettivo usato dal quotidiano sportivo francese L’Équipe per descrivere Kylian Mbappé dopo la doppietta in casa della Real Sociedad che ha blindato la qualificazione del Paris ai quarti di finale. Il primo è stato un poderoso tiro al volo dopo appena 15 minuti, il secondo un'elegante conclusione in contropiede all'inizio del secondo tempo che ha spento le velleità di rimonta della Real.

Mbappé è adesso a quota 46 gol in 69 presenze in Champions League, ed è diventato il secondo più giovane calciatore a raggiungere le 45 marcature dopo Lionel Messi. Alla domanda sulla sua prestazione a San Sebastian, l'attaccante francese ha risposto a UEFA.com facendo spallucce: "È quello che faccio. È quello che mi piace fare, quello che so fare. Il mio compito è quello di aiutare la squadra a segnare gol, di aiutarla in fase offensiva e difensiva, e oggi ho fatto un buon lavoro".

Mbappé sulla doppietta col Paris: 'È il mio lavoro'

L'affidabilità di Müller

Harry Kane ha conquistato i titoli dei giornali dopo il 3-0 casalingo che ha permesso al Bayern di ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata a Roma contro la Lazio grazie proprio alla sua doppietta. Tuttavia il gol di maggior peso della serata è stato probabilmente quello del 2-0 messo a segno da Thomas Müller, che ha blindato la qualificazione e spento le speranze dei biancocelesti.

Al Bayern dal 2008, il 34enne a volte viene dato troppo per scontato nell'economia del gioco dei bavaresi. Il suo gol però ha ricordato a tutti l'importanza della sua presenza e soprattutto la continuità di rendimento che l'ha sempre contraddistinto negli anni: solo sei giocatori hanno segnato più gol di Müller in Champions League. Inoltre, dei suoi 54 gol complessivi nella competizione, ben 15 sono stati messi a segno negli ottavi di finale. "È fondamentale riuscire a giocare bene sotto pressione", ha dichiarato martedì sera a UEFA.com. E questo è un principio che l'attaccante tedesco continua a rispettare.

La reazione a caldo di Müller alla vittoria del Bayern

Il gol da manuale del calcio del Copenhagen

"Abbiamo affrontato tre squadre fortissime in questa competizione, ma il Man City è di un livello superiore". Questa è stata l'onesta valutazione di Jacob Neestrup, allenatore del Copenaghen, dopo che l'avventura della sua squadra nella competizione si è conclusa con una sconfitta complessiva per 6-2 contro i detentori del titolo.

Tuttavia, il gol più bello al City of Manchester Stadium è stato probabilmente segnato dagli ospiti. Verso la mezz'ora, Mohamed Elyounoussi ha dato il via a un contropiede a gran velocità. Ha passato il pallone a Orri Óskarsson il quale con un colpo di tacco ha chiuso l'uno-due con Elyounoussi che con un piattone preciso ha depositato il pallone in rete. Il gol non avrà cambiato l'esito della qualificazione ma, come ha detto Óskarsson, ha regalato una gioia alla squadra e ai tifosi. "Personalmente, sono contento della partita. È stata una bella gara e abbiamo combattuto sino alla fine".

Lo splendido gol di Elyounoussi al Man City

Bellingham continua a brillare

Nonostante non abbia segnato, Jude Bellingham è stato lo stesso decisivo contro il Lipsia. Il 20enne centrocampista del Real Madrid sullo 0-0 si è involato verso l'area di rigore e ha servito il pallone a Vinícius Júnior che ha segnato il gol decisivo al Bernabéu. Bellingham è diventato il primo giocatore inglese dopo Steven Gerrard del Liverpool nel 2007/2008 a fare almeno quattro gol e quattro assist in una singola edizione di Champions League.

"Non è stata la migliore prestazione né mia né della squadra, ma l'importante era passare il turno", ha detto a fine partita. "Non sono ancora tornato al top della forma [dopo l'infortunio] e ci vorrà un po' di tempo". Se Bellingham è capace di questi lampi di genio quando non è al meglio, allora chissà cosa farà ai quarti di finale quando sarà tornato ai suoi livelli.