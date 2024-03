Bayern-Lazio 3-0 (tot. 3-1): i tedeschi volano ai quarti

La Lazio non riesce a riconquistare i quarti di finale di UEFA Champions League a 24 anni di distanza dall'ultima volta. A Monaco, contro il Bayern, la squadra di Maurizio Sarri vede sfumare il vantaggio di misura conquistato all'andata all'Olimpico e si inchina ai campioni di Germania, che rimontano e si qualificano: il 3-0 finale porta la firma di Harry Kane, autore di una doppietta, e di Thomas Müller.

I momenti chiave 17': Un tiro deviato di Kane esce fuori di poco

37': Immobile fallisce una grande chance per la Lazio

38': il colpo di testa di Kane riporta la situazione in equilibrio

45'+2': Müller raddoppia e sposta l'ago della bilancia della qualificazione

66': il numero 9 dei tedeschi firma la doppietta personale e chiude i discorsi

La partita in breve: rimonta e qualificazione Bayern

Kane ha totalizzato sei gol e tre assist finora

Il Bayern cambia la coppia di difensori centrali rispetto alla sfida dell'Olimpico, schierando Matthijs de Ligt ed Eric Dier, mentre Sarri conferma titolare Luca Pellegrini e preferisce Matías Vecino e Mattia Zaccagni a Danilo Cataldi e Gustav Isaksen.

I campioni di Germania partono forte, i Biancocelesti sbandano in un paio di circostanze sorpresi dagli inserimenti di Joshua Kimmich e Raphaël Guerreiro ma hanno una grandissima occasione poco dopo la mezzora. La deviazione di de Ligt sul cross di Zaccagni diventa un assist per Ciro Immobile, ma il capitano da due passi non riesce a far centro di testa.

Il vantaggio lo trovano così i tedeschi di Thomas Tuchel, al minuto 38. Un tiro sbucciato di Guerreiro diventa un assist per Kane, che sotto misura insacca di testa malgrado il disperato tentativo di parata di Ivan Provedel.

Il talento Jamal Musiala va subito vicino al raddoppio, che i padroni di casa trovano comunque nel recupero del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Müller - da due passi - corregge di testa il bellissimo tiro al volo di De Ligt e non lascia scampo al portiere della Lazio.

Nella ripresa Sarri prova a inserire forze fresche, affidandosi a Cataldi, Isaksen e a Taty Castellanos, ma i tedeschi trovano anche il terzo gol ancora con Kane - alla sua 33esima rete stagionale - che ribadisce in rete dopo la parata di Provedel su Leroy Sané.



Lo scatenato Müller colpisce anche un palo, i Biancocelesti sfiorano con Luis Alberto il gol che forse avrebbe riaperto la partita. Il Bayern ottiene un'autoritaria vittoria di rimonta e festeggia i quarti, la Lazio saluta l'Europa.

Bayern - Lazio 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Harry Kane (Bayern)

"L'area è il suo habitat naturale. Kane ha fatto la differenza con il suo istinto, perché sa sempre dove trovarsi e cosa fare per segnare. È stato sempre disponibile come punto di riferimento in avanti e ha svolto un'enorme mole di lavoro. Una prestazione completa".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro (Davies 78'); Pavlovic, Goretzka; Sané (Laimer 89'), Müller (Tel 78'), Musiala (Gnabry 90'+1); Kane

Lazio: Provedel; Marušić, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (Cataldi 61'), Luis Alberto (Kamada 80'); Zaccagni (Isaksen 61'), Immobile (Castellanos 61'), Felipe Anderson (Pedro Rodríguez 75')