Ritorno ottavi di finale Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà ai fantallenatori del Fantasy Football una mano a preparare le formazioni in vista del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Di seguito anche l'elenco dei giocatori squalificati, infortunati e in dubbio.

Martedì 5 marzo

Real Sociedad: Remiro; Galán, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, André Silva, Kubo

Indisponibili: Elustondo (dito), Odriozola (ginocchio), Carlos Fernández (ginocchio)

In dubbio: Barrenetxea (schiena)

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Indisponibili: Kimpembe (tendine d'Achille), Škriniar (caviglia), Asensio (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Tel, Müller, Musiala; Kane

Indisponibili: Upamecano (squalificato), Coman (bicipite femorale), Peretz (ginocchio), Sarr (ginocchio)

In dubbio: Gnabry (inguine), Sané (inguine)

Lazio: Provedel; Marušić, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

Indisponibili: Patric (inguine)

In dubbio: Rovella (ernia)

Mercoledì 6 marzo

Man City: Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Aké; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Álvarez; Haaland

Indisponibili: Grealish (inguine)

In dubbio: Gvardiol (caviglia)

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Meling; Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves; Achouri, Cornelius, Elyounoussi

Indisponibili: Khocholava (ginocchio), Sander (ginocchio), Lerager (non specificato)

In dubbio: Claesson (non specificato)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

Indisponibili: Courtois (ginocchio), Éder Militão (ginocchio), Alaba (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Lipsia: Gulácsi; Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda, Šeško

Indisponibili: Simakan (squalificato), Klostermann (anca)

In dubbio: nessuno

Martedì 12 marzo

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli

Indisponibili: Timber (ginocchio), Jesus (ginocchio)

In dubbio: Tomiyasu (polpaccio), Zinchenko (polpaccio), Partey (bicipite femorale)

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Varela, Nico González, Pepê; Francisco Conceição, Evanilson, Galeno

Indisponibili: Marcano (ginocchio), Zaidu (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Iñigo Martínez; João Cancelo, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Indisponibili: Balde (strappo muscolare), Gavi (ginocchio), Pedri (coscia)

In dubbio: De Jong (caviglia), Alonso (forma)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Mercoledì 13 marzo

Atlético de Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Depay

Indisponibili: Lemar (tendine d'Achille), Azpilicueta (ginocchio)

In dubbio: Griezmann (caviglia), Giménez (coscia)

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Dortmund: Meyer; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Adeyemi, Füllkrug

Indisponibili: Schlotterbeck (squalificato), Kobel (muscolare), Nmecha (anca), Haller (caviglia)

In dubbio: nessuno

PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano

Indisponibili: Ledezma (forma), Lang (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

