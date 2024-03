Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Real Sociedad - Paris: dove guardarla, orario, probabili formazioni

La Real Sociedad e il Paris si affrontano martedì 5 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Real Sociedad - Paris in breve Quando: martedì 5 marzo (21:00 CET)

Dove: REALA ARENA, San Sebastián

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Guida alla partita

Il Paris ha preso il controllo del doppio confronto grazie al 2-0 dell'andata in Francia, firmato Kylian Mbappé e Bradley Barcola. La squadra di Luis Enrique è fiduciosa di poter completare la missione in Spagna e raggiungere il primo quarto di finale di Champions League dalla stagione 2020/21.

Tuttavia, una squadra ben preparata e resiliente come la Real spera che l'atmosfera infuocata del proprio stadio possa spingere la squadra verso la rimonta. Come ha detto l'allenatore Imanol Alguacil dopo l'andata: "Se riusciremo a giocare in casa come nel primo tempo dell'andata, allora avremo le nostre opportunità. Saremo in grado di rialzarci e giocarcela per rendere le cose davvero difficili al Paris".

Highlights: Paris - Real Sociedad 2-0 

Probabili formazioni

Real Sociedad: Remiro; Galán, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, André Silva, Kubo

In diffida: Le Normand, Merino, Traoré, Zubeldia

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

In diffida: Hakimi, Hernández, Škriniar, Ugarte



Forma

Real Sociedad

Forma: SSSVSS

Ultimo risultato: Siviglia - Real Sociedad 3-2, 02/03, La Liga

Classifica Liga

Paris

Forma: PPVVVV

Ultimo risultato: Monaco - Paris 0-0, 01/03, Ligue 1

Classifica Ligue 1

Le parole degli allenatori

Imanol Alguacil, allenatore Real Sociedad: "Chiederò alla squadra di dimostrare personalità proprio come a Parigi, dove si è visto che abbiamo qualche possibilità. Da parte nostra, faremo tutto il possibile per andare avanti. Voglio la migliore atmosfera possibile, dentro e fuori dal campo. Non sarà facile, ma siamo pieni di speranza. L’importante è competere e restare vivi".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Le partite di ritorno sono sempre difficili. All'andata abbiamo ottenuto un buon risultato, ma sarà complicato se non scendiamo in campo con l'atteggiamento e la concentrazione giusti. Spero solo che la squadra sia all’altezza della situazione, come ha fatto per tutta la stagione. È una gara che dobbiamo vincere".