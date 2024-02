Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Dortmund - PSV: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Dortmund e PSV si affronteranno mercoledì 13 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Dortmund - PSV in breve Quando: mercoledì 13 marzo (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Cosa: ritorno ottavi di finale Champions League

Guida alla partita

Le due squadre il 20 febbraio hanno dato vita a un'andata molto equilibrata. Il Dortmund ha preso subito il controllo della partita ed è stato premiato col vantaggio di Donyell Malen contro il suo ex club. Il PSV ha però reagito bene, annullando il vantaggio degli ospiti grazie al rigore di Luuk De Jong. Poi ci sono state occasioni per vincere da entrambe le parti prima che le due squadre ex campioni d'Europa si accontentassero del pareggio. La vincente andrà al sorteggio per il prosieguo del torneo (venerdì 15 marzo).

Highlights: PSV - Dortmund 1-1 

Probabili formazioni

Stato di forma

Dortmund

Forma: SPPVPV

Ultimo risultato: Dortmund - Hoffenheim 2-3, 25/02, Bundesliga

PSV

Forma: VPVVPVS

Ultimo risultato: PEC Zwolle - PSV 1-7, 24/02, Eredivisie

Le parole degli allenatori

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. Dobbiamo vincere in casa e farlo sempre per raggiungere traguardi importanti. Il PSV non a caso è arrivato fino a qui, ma credo che anche noi abbiamo ancora buone possibilità di raggiungere il prossimo turno. Dobbiamo sfruttare la partita in casa".

Emre Can: 'Il Dortmund al ritorno sarà migliore'

Peter Bosz, allenatore PSV: "L'andata è stata una partita aperta, molto intensa. Il Dortmund non ha fatto molti contropiedi e noi avevamo la partita sotto controllo, quindi da questo punto di vista è un peccato non aver segnato un secondo gol. Tutto è ancora possibile. Abbiamo già dimostrato in questa stagione che possiamo vincere anche fuori casa. Soprattutto se si pensa a come abbiamo dominato all'andata in fase di possesso".