Atlético Madrid-Inter, anteprima ritorno ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Atlético Madrid e Inter si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 13 marzo.

Atlético Madrid - Inter in breve Quando: mercoledì 13 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Atlético Madrid - Inter in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

L'Inter va a Madrid sull'1-0 grazie a un gol di Marko Arnautović a 11' dalla fine nella gara di andata del 20 febbraio. I vicecampioni in carica sono in leggero vantaggio, ma gli errori dell'andata e la presenza di Jan Oblak in porta mantengono la sfida in bilico. Chi vince andrà al sorteggio dei prossimi turni del 15 marzo.

Highlights: Inter - Atlético Madrid 1-0

Probabili formazioni

Atlético Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay

Diffidati: Lino, Morata, Savić

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

Diffidati: Asllani, Frattesi, Martínez, Mkhitaryan

Stato di forma

Atlético Madrid

Ultimi risultati: VSPSVS

Risultato più recente: Cádiz - Atlético de Madrid 2-0, 09/03, La Liga

Classifica Liga

Inter

Ultimi risultati: VVVVVVV

Risultato più recente: Bologna - Inter 0-1, 09/03, Serie A 

Classifica Serie A

Il parere degli esperti

Alexandra Jonson, reporter Atlético Madrid

L'Atlético è due squadre diverse in casa e in trasferta in questa stagione: di recente ha perso con l'Athletic Club in semifinale di Coppa del Re, ma è imbattuto nelle ultime 25 partite di Liga nel proprio stadio. La squadra di Diego Simeone è apparsa altrettanto diversa in attacco e in difesa, con Álvaro Morata e Antoine Griezmann che formano una delle coppie più pericolose d'Europa davanti a una linea arretrata che fa fatica a non subire gol. Ribaltare la sfida contro l'Inter sarà difficile, ma giocando in casa e potendo contare su una formidabile coppia d'attacco nulla è perduto.



Paolo Menicucci, reporter Inter

L'Inter sta trasformando la stagione di Serie A in una corsa solitaria, spazzando via avversario dopo avversario nella sua feroce rincorsa verso il ventesimo Scudetto. I Nerazzurri hanno vinto tutte le 13 partite disputate nel 2024 e hanno segnato quattro gol in quattro gare consecutive di Serie A a febbraio, mentre Lautaro Martínez ha realizzato 26 gol in 35 partite tra tutte le competizioni. Non c'è da stupirsi che gli uomini di Simone Inzaghi vadano a Madrid con molta fiducia.

Le parole degli allenatori

Diego Simeone, Atlético Madrid: "Domani affrontiamo probabilmente una delle squadre più forti d'Europa, ma ho fiducia nei miei giocatori e so che faranno una buona partita contro una grande avversaria. È una partita che richiede una concentrazione altissima: vincerà chi ce l’ha".

Simone Inzaghi, Inter: "Sarà una partita molto difficile, in uno stadio dove l'Atlético ha vinto 13 partite e ne ha pareggiata una in Liga. Le serate di Champions League sono speciali e vogliamo continuare questo viaggio. Siamo in leggero vantaggio dopo l'andata, ma dobbiamo cercare di dimenticarcene. A San Siro, l'Atlético ha fatto vedere a tratti cosa può fare".