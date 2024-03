Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Barcellona - Napoli: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Barcellona e Napoli si affronteranno martedì 12 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Barcellona - Napoli in breve Quando: martedì 12 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare Barcellona - Napoli in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League.

Guida alla partita

La qualificazione è totalmente aperta dopo che due degli attaccanti più temuti del calcio europeo hanno lasciato il segno nell'andata a Napoli. Robert Lewandowski ha portato in vantaggio il Barcellona verso l'ora di gioco con una rasoiata precisa ma, a 15 minuti dalla fine, Victor Osimhen ha ripristinato il pareggio con un gol di potenza e tecnica.

Ci si aspetta un ritorno ricco di emozioni dato che il Napoli non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 14 partite in competizioni UEFA contro squadre spagnole, mentre Lewandowski ha realizzato 18 gol in 21 presenze negli ottavi di finale.

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Martínez; João Cancelo, Christensen, Gündoğan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

In diffida: Araújo, De Jong, Ferran Torres, João Félix, Sergi Roberto

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Østigård, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

In diffida: da confermare

Stato di forma

Barcellona

Forma: VPVPVPV

Ultimo risultato: Barcellona - Mallora 1-0, 08/03, Liga spagnola

Classifica Liga

Napoli

Forma: PVVPPPS

Ultimo risultato: Napoli - Torino 1-1, 08/03, Serie A

Classifica Serie A

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Barcellona

Proprio quando il Barça sembrava aver ingranato, una serie di infortuni hanno minato ancora una volta le loro sicurezze. La terza ricaduta stagionale di Pedri per un infortunio alla coscia è un brutto colpo per gli spagnoli, mentre Frenkie de Jong potrebbe non recuperare in tempo dal problema alla caviglia. Xavi Hernández, quattro volte vincitore della competizione da giocatore, ha detto che lascerà la panchina dei Blaugrana a fine stagione, e quindi farà il possibile per non dire "adios" così presto alla Champions League.

Vieri Capretta, reporter Napoli

Dopo l'andata è ancora tutto possibile per il Napoli che sembra essere tornato in gran forma nel momento giusto della stagione. I campioni d'Italia hanno avuto alti e bassi in questa stagione, ma sotto la guida del nuovo allenatore Francesco Calzona, hanno trovato una certa continuità di rendimento e risultati. Con giocatori come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia tornati protagonisti in campo, il Napoli ha le carte in regola per mettere in difficoltà il Barcellona.

Le parole degli allenatori

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Sono arrabbiato perché meritavamo di più. Non è un buon risultato da portare a Barcellona perché avremmo dovuto vincere. È emblematico della nostra stagione: ogni volta che dobbiamo vincere, non ci riusciamo. Tuttavia, giocando così, saranno più le vittorie che le sconfitte".

Francesco Calzona, allenatore Napoli: "Il Napoli è pronto. Abbiamo trascorso qualche giorno a sistemare i dettagli e i ragazzi hanno voglia di fare il massimo contro il Barcellona. È vero che subiamo ancora gol, lentamente ma inesorabilmente stiamo serrando i tempi. Il Barcellona ha un'identità chiara e anche Xavi ha detto che non cambieranno il loro approccio. Stiamo parlando di una squadra con molte opzioni tattiche e molti giocatori. Dobbiamo contenerli".