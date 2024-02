Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Man City - Copenhagen: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Man City e Copenaghen si affronteranno mercoledì 6 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Man City - Copenhagen in breve Quando: Mercoledì 6 marzo (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Dove guardare Man City - Copenhagen in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League.

Guida alla partita

I gol di Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Phil Foden hanno permesso ai campioni in carica di lasciare la Danimarca con un vantaggio di 3-1 dopo l'andata, e il City può sentirsi ragionevolmente fiducioso in vista del ritorno. Il City ha vinto entrambi i precedenti in casa contro il Copenaghen, compreso un 5-0 nell'ottobre 2022.

I campioni danesi non si sono lasciati scoraggiare dalla prestazione dell'andata, con il centrocampista Magnus Mattsson che ha segnato al suo debutto col club. Al termine della partita, il difensore Denis Vavro ha dichiarato a UEFA.com: "Cercheremo di andare [a Manchester] e vedere se possiamo ottenere un pareggio o anche una vittoria". Il Copenaghen non ha ancora vinto in otto partite UEFA in Inghilterra (P2 S6), ma la speranza è l'ultima a morire.

Highlights: Copenhagen - Man City 1-3 

Probabili formazioni

Man City: a seguire

Squalificati: a seguire

In diffida: a seguire

Copenhagen: a seguire

Squalificati: a seguire

In diffida: a seguire

Forma

Man City

Forma: VVPVVV

Ultimo risultato: Bournemouth - Man City 0-1, 24/02, Premier League

Classifica Premier League

Copenhagen

Forma: VSVVSS

Ultimo risultato: Silkeborg - Copenhagen 0-3, 18/02, Super League

Classifica Super League

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Man City: "[La prestazione dell'andata] è stata davvero ottima. Sono orgoglioso che abbiamo giocato a quei ritmi: è stato perfetto. Siamo stati pazienti nei momenti giusti. Sono orgoglioso della squadra, ma non è finita. Il terzo gol ci aiuta molto e speriamo di poter chiudere la qualificazione in casa davanti al nostro pubblico".

Jacob Neestrup, allenatore Copenhagen: "Non posso rimproverare nulla [ai giocatori] per il risultato dell'andata. Abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello. Sanno esattamente cosa fare in ogni situazione. Abbiamo giocato ai loro ritmi e questo ci ha reso tutto molto difficile. Naturalmente sarà difficile [al ritorno], ma cercheremo di fare del nostro meglio".