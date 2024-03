Cosa guardare mercoledì, in questa settimana del ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Mercoledì si giocano altre due gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, che promettono grande tensione, emozioni e colpi di scena.

Ecco i principali spunti di discussione delle rimanenti due partite di questa settimana.

Calendario ottavi di finale

Martedì 5 marzo

Real Sociedad - Paris

Bayern - Lazio

Mercoledì 6 marzo

Manchester City - Copenhagen

Real Madrid - Lipsia

Calci d'inizio ore 21:00 CET

Niente da perdere per il Copenhagen

"È stata una serata difficile, loro erano uno o due livelli sopra gli avversari che abbiamo affrontato nel girone". È stata questa l'onesta valutazione dell'allenatore del Copenaghen, Jacob Neestrup, dopo la sconfitta per 3 -1 contro il Manchester City al Parken.

Unica nota positiva: il Copenaghen può andare in Inghilterra sapendo di non avere nulla da perdere e potrà mettersi alla prova di nuovo contro quella che probabilmente è la squadra più forte del mondo, nonché detentrice della Champions League. "Vediamo se riusciremo almeno a pareggiare, o magari a vincere", ha aggiunto il difensore Denis Vavro.

Highlights: Copenhagen - Man City 1-3

Il Lipsia non perde l'ottimismo

Ci è voluto un lampo di Brahim Díaz per decidere a favore del Real Madrid la gara di andata contro il Lipsia in Germania. L'esterno spagnolo, in campo al posto dell'infortunato Jude Bellingham, ha superato tre difensori e ha insaccato con un tiro sul secondo palo subito dopo l'intervallo.

Anche se il gol è stato un duro colpo, il Lipsia non perde il coraggio perché ha più che tenuto testa al Real nel resto dell'incontro e andrà al Bernabéu con le speranze ancora accese. "Abbiamo giocato davvero bene e abbiamo dimostrato di avere molta qualità", ha detto l'attaccante Benjamin Šeško. "Semplicemente, non è andata come doveva, speriamo che vada meglio nella seconda partita".

Highlights: Lipsia - Real Madrid 0-1

Prossime partite

Il 12 marzo, l'Arsenal tenterà di ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata contro il Porto, con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2009/10.

In bilico anche la sfida tra l'Atlético Madrid e l'Inter, vincitrice per 1-0 a Milano. Il ritorno all'Estadio Metropolitano è in programma il 13 marzo.

Le vincitrici degli ottavi andranno al sorteggio dei quarti di finale del 15 marzo.