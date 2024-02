Real Madrid - Lipsia, anteprima ritorno ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Real Madrid e Lipsia si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 6 marzo.

Real Madrid - Lipsia in breve Quando: mercoledì 6 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League

Cosa devi sapere?

Il gol su azione personale di Brahim Díaz ha regalato al Real Madrid la vittoria per 1-0 all'andata e strappato applausi in tutto il mondo. Il Lipsia, però, ha dimostrato di poter dare problemi ai padroni di casa nella gara di ritorno. Come ha affermato il centrocampista Toni Kroos: "La partita di stasera è stata decisa da un'azione individuale, ma onestamente poteva finire in qualsiasi modo".

"La partita è stata decisa da un lampo", ha detto il portiere del Lipsia, Péter Gulácsi. "Abbiamo giocato bene e sicuramente non siamo stati la squadra peggiore". Il Lipsia ha perso 2-0 nell'unico precedente in trasferta contro il Madrid, con due gol nel finale nella scorsa fase a gironi. La squadra di Carlo Ancelotti non perde da 11 gare casalinghe in Europa (V10 P1), ma gli uomini di Marco Rose non sembrano per niente intimoriti in vista della sfida al Bernabéu.

Highlights: Lipsia - Real Madrid 0-1

Probabili formazioni

Real Madrid: a seguire

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

Lipsia: a seguire

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

Stato di forma

Real Madrid

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVPVV

Risultato più recente: Rayo Vallecano - Real Madrid 1-1, 18/02, Liga

Classifica Liga

Lipsia

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): VSPVSS

Risultato più recente: Lipsia - Mönchengladbach 2-0, 17/02, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Siamo solo in leggero vantaggio. Nessuno di noi pensava che questa sfida potesse finire all'andata. È un buon risultato, ma mancano ancora 90 minuti importanti nel nostro stadio".

Marco Rose, allenatore Lipsia: "Poteva andare meglio in vista del ritorno, ma andremo a Madrid e proveremo il tutto per tutto. Vogliamo essere l'avversario più difficile possibile per il Real e lo impegneremo al massimo".