Momenti Priceless della settimana: il ritorno degli implacabili eroi

Tu quoque, Malen?

Giocatore del PSV dal 2017 al 2021, Donyell Malen non ha segnato allo stesso ritmo dopo il suo passaggio al Dortmund, ma il ritorno nel suo ex stadio ha tirato fuori il meglio da lui: il 25enne attaccante, infatti, ha sfiorato il gol due volte prima di aprire le marcature dell'incontro (terminato 1-1).

Con questa rete, è arrivato a quota 11 in tutte le competizioni in stagione, stabilendo il record personale con il suo attuale club. Questo è stato anche il suo primo gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League, nonché il primo nella competizione da dicembre 2021. Per inciso, l'ultimo giocatore dei Paesi Bassi a segnare contro una squadra della sua nazione in Champions League era stato Arjen Robben del Bayern München contro il PSV a ottobre 2016.

Highlights: PSV - Dortmund 1-1

Premio perseveranza per Arnautović

Scegliendolo come Player of the Match dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atlético Madrid a San Siro, l'osservatore tecnico della UEFA ha detto di Marko Arnautović: "Nel secondo tempo ha cambiato l'Inter; con buoni movimenti tra le linee, ha creato occasioni e segnato il gol decisivo". Arrivato in prestito dal Bologna, il 34enne attaccante si sta abituando ad avere un impatto pesante quando entra dalla panchina.

Anche se il suo gol vincente non è stato esattamente un classico (la palla è stata spinta in rete da Samuel Lino), ha trasformato un incubo in un bel sogno. "Entro per fare la differenza", ha commentato Arnautović. "La terza occasione è arrivata dopo due gol sbagliati: sono contento di aver segnato per la gente che era venuta a tifare, per i miei compagni e per la mia famiglia, che stasera era qui".

Highlights: Inter - Atlético Madrid 1-0

Galeno in ascesa continua

Arnautović non è stato l'unico giocatore a essere premiato per la sua tenacia, perché anche Galeno ha raccolto i frutti di anni di duro lavoro. Il centrocampista ha infatti giocato in UEFA Europa League per quattro stagioni consecutive con Rio Ave, Braga e Porto, per poi salire sul palcoscenico più importante nelle ultime due stagioni.

Con il sensazionale gol della vittoria contro l'Arsenal, Galeno è salito in testa alla classifica marcatori della competizione a quota cinque reti. Inoltre, ha contribuito a nove gol in totale, cifra eguagliata da nessun altro dei nomi illustri della Champions League 2023/24. "Ha segnato un gol meraviglioso, lavorando sodo in difesa e dimostrando disciplina", ha commentato l'osservatore tecnico UEFA dopo la partita.

Guarda lo splendido gol della vittoria di Galeno