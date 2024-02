La Squadra della Settimana del Fantasy Football di Champions League

La squadra è composta dai giocatori con i punteggi più alti di questa settimana nel Fantasy Football della UEFA Champions League, offerto da PlayStation.

Per la selezione della Squadra della settimana vengono prese in considerazione solo i moduli ammessi nel gioco. Di' la tua su X (ex Twitter) usando l'hashtag #UCL su @ChampionsLeague.

Portiere

Yann Sommer (Inter) – 6 punti

Difensori

Nahuel Molina (Atlético Madrid) – 7 punti

Otávio (Porto) – 10 punti

Stefan de Vrij (Inter) – 8 punti

Alessandro Bastoni (Inter) – 8 punti

Wendell (Porto) – 7 punti

Centrocampisti

Joey Veerman (PSV) – 7 punti

Galeno (Porto) – 12 punti

Attaccanti

Marko Arnautović (Inter) – 8 punti

Robert Lewandowski (Barcellona) – 9 punti

Victor Osimhen (Napoli) – 6 punti

In caso di parità tra due giocatori, per formare la squadra della settimana vengono applicati i seguenti criteri: i) minor numero di minuti giocati; ii) punti totali; iii) prezzo inferiore