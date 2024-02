Porto-Arsenal 1-0: perla di Galeno, sorriso Dragões

Il Porto conquista un'entusiasmante vittoria allo scadere contro l'Arsenal. All'Estádio do Dragão, la squadra di Sérgio Conceição piega 1-0 i Gunners di Mikel Arteta nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League: decide una sfida tiratissima il gol al 94' del brasiliano Galeno, che nel primo tempo aveva centrato il palo. Sarà comunque la sfida di ritorno di Londra, in programma il 12 marzo, a decidere chi si qualificherà per i quarti.

Momenti chiave 21': Galeno colpisce un clamoroso palo per i padroni di casa

35': Saliba manda a lato di testa sugli sviluppi di un corner

67': Rice contiene in angolo la conclusione di Evanilson, attaccante dei Dragões

90'+4': Galeno con un super tiro a giro regala la vittoria al Porto

La partita in breve: un palo e un gol per un super Galeno

Il meraviglioso tiro a giro di Galeno che ha regalato la vittoria al Porto Getty Images

Senza gli infortunati Gabriel Jesus, Thomas Partey e Oleksandr Zinchenko, i Gunners fanno registrare un netto predominio nel possesso palla nel primo tempo, che fatica però a incidere a livello offensivo. La migliore occasione dei primi 45' la costruiscono i Dragões, con Galeno: il brasiliano prima colpisce il palo con David Raya battuto, poi fallisce clamorosamente il tap-in sotto misura.

Il portiere spagnolo in prestito dal Brentford neutralizza con sicurezza la conclusione in diagonale dell'attaccante brasiliano Evanilson, la squadra di Arteta si rende pericolosa sugli sviluppi dei tiri dalla bandierina: i colpi di testa di William Saliba e Kai Havertz non trovano però lo specchio della porta difesa da Diogo Costa.

Anche la ripresa scorre via sullo stesso spartito della frazione precedente, con una gara molto tattica caratterizzata da diverse ammonizioni. La squadra di Sérgio Conceição ha uno spunto con Pepê, incontenibile sulla destra: lo scarico all'indietro del brasiliano per il connazionale Evanilson è invitante, ma il tiro dell'attaccante è contenuto in angolo da Declan Rice.



L'Arsenal cambia fisionomia tattica a 20 minuti dalla fine, togliendo l'attaccante belga Leandro Trossard per inserire il centrocampista azzurro Jorginho. La sfida sembra destinata a concludersi in parità, ma al quarto dei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Galeno inventa un super gol - il suo quinto nella competizione - che non dà scampo a Raya e regala la vittoria al Porto.

I Dragoes fanno festa, l'Arsenal - che era reduce da cinque vittorie di fila in Premier League - si lecca le ferite. Ma tra tre settimane davanti ai suoi tifosi avrà comunque la possibilità di rimontare.

Porto-

PlayStation® Player of the Match: Galeno (FC Porto)

Comitato Osservatore Tecnico UEFA

"Ha realizzato un meraviglioso gol, dopo essersi applicato in un duro lavoro difensivo. Ha deciso la partita con una magia"

Formazioni

Porto: Diogo Costa; João Mário, Otávio, Pepe, Wendell (Eustáquio 90'); Nico González (Iván Jaime 81'), Varela; Francisco Conceição (Gonçalo Borges 85'), Pepê, Galeno; Evanilson (Toni Martínez 85')

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard (Jorginho 74'), Martinelli