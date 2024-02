PSV-Dortmund 1-1: pari ad Eindhoven

Pari e patta in Olanda. Si chiude sull’1-1, infatti, il primo round degli ottavi di UEFA Champions League tra PSV e Dortmund. Donyell Malen punisce la sua ex squadra nel primo tempo, nella ripresa il sigillo di Luuk De Jong, che ristabilisce l’equilibrio dal dischetto.

I momenti chiave 15': Malen si rende pericoloso dopo una super galoppata

24': La conclusione deviata del numero 21 del Dortmund vale il vantaggio

56': De Jong trasforma con freddezza un calcio di rigore

72': Marius Wolf, entrato dalla panchina, colpisce il palo

La partita in breve: De Jong di rigore per il PSV

Donyell Malen osserva la sua conclusione che porta in vantaggio la squadra tedesca ANP via Getty Images

Partita subito molto viva, con tanta intensità e tanta aggressività da una parte e dall’altra. Malen costringe Walter Benítez alla prima parata della sua serata, Malik Tillman spreca un’ottima chance, calciando fuori da posizione invitante.

Il Dortmund cresce con il passare dei minuti e, al 24’, sblocca il match con il classico gol dell’ex: Malen riceve la sfera, entra in area di rigore e, pur defilandosi, riesce a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, trovando l’1-0 anche grazie a una leggera deviazione, con il pallone che si insacca in rete dopo aver “accarezzato” la parte interna dell’incrocio dei pali.

Buona la reazione del PSV, vicinissimo al pareggio con Johan Bakayoko, che, però, si divora una grande chance per il pareggio. Ci prova anche Ismael Saibari, ma Alexander Meyer è attento e bravo a respingere. Ospiti avanti all’intervallo.

Gli olandesi ripartono nello stesso modo in cui avevano chiuso la prima frazione: attaccando. E, al 56’, vengono premiati con la rete dell’1-1. De Jong si presenta sul dischetto e realizza il rigore decretato dopo un intervento in scivolata di Mats Hummels: Meyer intuisce, ma non riesce a evitare il pareggio.

PlayStation® Player of the Match: Joey Veerman (PSV)

"Leader del centrocampo, quasi impeccabile nei passaggi, ma anche grande quantità in fase difensiva".

Commissione osservatori tecnici UEFA



Statistiche chiave

Malen ha segnato il suo primo gol in assoluto nelle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League, e il suo centro a metà del primo tempo è stato il primo in questa competizione dal dicembre 2021.

Malen è il primo olandese a segnare in questa competizione contro una squadra della sua nazione da quando Arjen Robben del Bayern München è andato in gol contro il PSV nell'ottobre 2016.

Il rigore di De Jong ha portato il suo bottino stagionale a 28 gol in tutte le competizioni, il più alto per un giocatore del PSV da quando lo stesso De Jong ne aveva realizzati 32 nella stagione 2018/19.

L'attaccante del PSV ha segnato il suo nono gol in UEFA Champions League, superando Ruud van Nistelrooy e diventando il capocannoniere della squadra nella competizione (dalla fase a gironi in avanti).

L'unico gol di De Jong nei turni ad eliminazione diretta di questo torneo è stato realizzato con la maglia del Siviglia contro il Borussia Dortmund tre anni fa, in questo stesso mese.

Formazioni

PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Saibari (Mauro Júnior 83'); Bakayoko, De Jong, Lozano (Pepi 75')

Dortmund: Meyer; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen (Salih Özcan 82'), Reus (Brandt 62'), Sancho (Wolf 68'); Füllkrug (Moukoko 82')