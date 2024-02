UEFA Champions League 2024/25: quali nazioni avrebbero diritto a un posto in più oggi?

La UEFA Champions League 2024/25 sarà la prima con il nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre: due dei quattro posti in più saranno assegnati tramite gli European Performance Spot.

Ultimo aggiornamento: lunedì 26 febbraio ore 09:00 CET.

Cosa sono gli European Performance Spot?

Gli European Performance Spot sono posti in più che spettano alle federazioni con i migliori risultati collettivi nella stagione precedente di competizioni UEFA per club maschili (ovvero il coefficiente per club della federazione della stagione precedente, che si basa sul numero totale di punti ottenuti da ciascun club diviso il numero di club della federazione, come da Allegato D del regolamento della competizione).

Queste due federazioni guadagnano un posto nella fase campionato ("European Performance Spot"), che viene assegnato al club classificatosi dietro le squadre già qualificate al torneo grazie al piazzamento in campionato.

Quali federazioni avrebbero diritto agli European Performance Spot oggi?

Attualmente, gli European Performance Spot spetterebbero a Italia e Germania perché sono più in alto nel ranking UEFA per club 2023/24.

Ranking federazioni per club 2023/24

1. Italia: 109,000 punti / sette club = media 15,571 

2. Germania: 101,500 / sette = 14,500

3. Inghilterra: 111,000 / otto = 13,875

4. Spagna: 79,500 / sei = 13,250

5. Francia: 105,500 / otto = 13,187

6. Cechia: 51,000 / quattro = 12,750

7. Belgio: 62,000 / cinque = 12,400

A quali club andrebbero gli European Performance Spot in questo momento?

Attualmente, Atalanta e Lipsia si qualificherebbero automaticamente alla fase campionato grazie agli European Performance Spot.

Entrambe le federazioni hanno diritto a quattro posti per la fase campionato 2024/25; questo significa che le squadre che finiscono tra le prime quattro della classifica di Serie A e Bundesliga si assicurano un posto nella fase campionato.

Lo European Performance Spot di ciascuna federazione andrebbe quindi alla squadra attualmente quinta in campionato.

European Performance Spot in questo momento Italia: Atalanta

Germania: Lipsia

Chi altro partecipa alla fase campionato?

Gli European Performance Spot costituiscono due dei quattro posti aggiuntivi della prossima edizione del torneo. Gli altri posti aggiuntivi sono assegnati come segue:

Terzo posto aggiuntivo: questo posto andrà al club classificatosi terzo nel campionato della federazione in quinta posizione nella lista di accesso (Francia), che è determinato dal ranking quinquennale dei club delle federazioni UEFA rilevato al termine della stagione 2022/23.

Quarto posto aggiuntivo: questo posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato. Pertanto, sale da quattro a cinque il numero di club che accedono al tabellone principale del torneo attraverso il percorso Campioni delle qualificazioni, che prevede tre turni preliminari e gli spareggi.

I 36 posti della fase campionato 2024/25 saranno determinati secondo i seguenti criteri:

Vincitrice UEFA Champions League 2023/24 (1)

Vincitrice UEFA Europa League 2023/24 (1)

Inghilterra (4)

Spagna (4)

Germania (4)

Italia (4)

Francia (3)

Paesi Bassi (2)

Portogallo (1)

Belgio (1)

Scozia (1)

Austria (1)

European Performance Spot (2)

Qualificazioni – percorso Campioni (5)

Qualificazioni – percorso Piazzate (2)