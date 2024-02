Momenti Priceless della settimana: un gol alla Messi, un esordio da sogno e un gran capitano

Vittorie di prestigio, gol indimenticabili, prestazioni super di veterani e giovani promesse: questo e altro nella raccolta dei Mastercard Priceless Moments delle prime gare di andata degli ottavi di UEFA Champions League.

Il gol 'alla Messi' di Brahim Díaz col Real Madrid

Rialzatosi dopo un contrasto nella partita tra Real Madrid e Lipsia, Brahim Díaz ha superato altri due giocatori e ha trafitto Péter Gulácsi con un tiro all'incrocio. Per il portiere del Lipsia si è trattato di "un colpo fortuna", mentre per Owen Hargreaves, due volte vincitore della Champions League, è stato un gol "alla Messi". L'ex milanista ha invece commentato: "Sono un giocatore istintivo, ma ho alzato lo sguardo. Ho visto la posizione di Vinícius Júnior e ho pensato di passarla, ma poi ho deciso di tirare e sono stato premiato".

Esordio da sogno per Mattsson

Arrivato nel mercato invernale dal NEC Nijmegen, Magnus Mattsson ha coronato in modo memorabile la prima presenza in una competizione UEFA con il Copenaghen: il 24enne centrocampista ha approfittato di un raro errore del portiere Ederson ed è avanzato per segnare da 25 metri, riportando brevemente in parità la sua squadra contro il Manchester City campione d'Europa. "È stato fantastico esordire e sono contento di aver contribuito con un gol", ha detto a UEFA.com. "A Parken c'è un bel clima ed è stato bello farne parte".

Immobile ispira ancora una volta la Lazio

Il capitano e capocannoniere di tutti i tempi della Lazio è sicuramente l'uomo delle grandi occasioni. Ciro Immobile, infatti, aveva già segnato tre gol nella fase a gironi prima di trasformare con freddezza un rigore nell'importante vittoria per 1-0 contro il Bayern. L'attaccante ha avuto un ruolo importante anche nel procurarsi il tiro dal dischetto, dribblando tre giocatori in area e servendo Gustav Isaksen, poi atterrato. Ancora una volta, l'aquila biancoceleste vola insieme al suo grande trascinatore.

Barcola si prende Parigi

"Segnare in una partita come questa è un sogno che avevo fin da bambino": ecco come Bradley Barcola ha riassunto il suo primo gol in Champions League con il Paris nel 2-0 sulla Real Sociedad. Il giocatore ha sfruttato la sua grande velocità saltando un difensore sulla fascia sinistra e trafiggendo il portiere con un rasoterra. Il tutto dopo che Kylian Mbappé era diventato il primo giocatore in assoluto a segnare in dieci partite casalinghe consecutive di Champions League.

