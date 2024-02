Cosa guardare nella seconda settimana degli ottavi di Champions League

Inter-Atlético Madrid e Napoli-Barcellona sono tra le partite più appetitose degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Ecco alcuni temi chiave in vista della seconda settimana delle gare di andata.

Calendario ottavi di finale

Le partite della settimana

Martedì 20 febbraio

Inter - Atlético Madrid

PSV - Dortmund

Mercoledì 21 febbraio

Porto - Arsenal

Napoli - Barcellona

Calci d'inizio ore 21:00 CET

Inter-Atlético: Zanetti e la reunion con Simeone

Simeone fa 100

Diego Simeone sarà al centro dell'attenzione quando tornerà a San Siro. Il tecnico dell'Atlético ha giocato due anni con i nerazzurri, vincendo la Coppa UEFA nel 1997/98. Come se non bastasse, questa sarà anche la sua 100esima panchina in Champions League, che gli permette di entrare in un club esclusivo insieme ad altri otto colleghi.

Anche l'Inter, però, può scrivere una pagina di storia, perché finora ha segnato 298 gol in Coppa dei Campioni/Champions League (qualificazioni incluse) e, con l'implacabile Lautaro Martínez, ha buone probabilità di arrivare a quota 300. I gol dell'argentino potrebbero essere decisivi, perché i nerazzurri hanno vinto solo due ottavi di finale contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA per club (P4 S10).

Tutti i gol del PSV nella fase a gironi di Champions League 

Due squadre in forma ad Eindhoven

Finora è stata una bella stagione per il PSV, che ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2015/16 e, per una sola partita, non è riuscito a diventare la prima squadra dei Paesi Bassi a iniziare la stagione con 18 vittorie consecutive in campionato. Gli uomini di Peter Bosz sono imbattuti in casa e, purtroppo per il Dortmund, hanno perso solo tre delle ultime 16 gare di andata delle competizioni UEFA (V8 P5).

Ma anche gli ospiti sono in gran forma: il pareggio contro il Paris alla sesta giornata ha confermato la loro crescita in un girone molto difficile, dando il via a una striscia di imbattibilità di otto partite in vista della trasferta di sabato contro il Wolfsburg. Dopo la fase a gironi, Edin Terzić ha anche rafforzato le sue fila: Jadon Sancho ha aggiunto vivacità in attacco, mentre Ian Maatsen è stato votato miglior giovane del mese in Bundesliga dopo il suo arrivo in prestito a gennaio.

Tutti i gol del Porto in Champions League finora

Evanilson mette l'Arsenal nel mirino

Il Porto ha battuto il più quotato Arsenal all'andata degli ottavi del 2010 grazie al prezioso contributo di Radamel Falcao, ma ora si presenta con un attaccante altrettanto in forma come Evanilson. Dopo aver segnato quattro gol nella fase a gironi contro l'Anversa, il giocatore ha iniziato anche il 2024 alla grande, segnando otto gol nelle ultime sei partite prima di questo fine settimana.

La bella notizia per l'Arsenal è che partecipa alla fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 2016/17, quella brutta è che ha perso le ultime sei gare di andata negli ottavi ed è uscita le ultime sette volte a questo turno: un bilancio che gli uomini di Mikel Arteta cercheranno disperatamente di ribaltare.

Highlights Barcellona - Napoli 2020

Punto di svolta a Napoli?

Torniamo indietro di 12 mesi, con Napoli e Barcellona che cavalcano la cresta dell'onda e sono in corsa per vincere i rispettivi campionati. Un anno dopo, la situazione è nettamente diversa: Walter Mazzarri ha sostituito Rudi Garcia a novembre, ma i partenopei sono ancora incostanti e rischiano di rimanere esclusi dall'Europa la prossima stagione.

Il Barcellona, nel frattempo, prende gol su gol, perde terreno nella corsa al titolo e si prepara a salutare il tecnico Xavi Hernández a fine stagione. Gli unici motivi per essere ottimisti sono la crescita del neoacquisto Vitor Roque e la sempre maggior influenza del giovane Lamine Yamal: entrambi potrebbero essere importanti in una sfida che sembra troppo equilibrata per essere decisa sulla carta.

Prossime partite

Il ritorno degli ottavi di finale inizia il 5 marzo, con Bayern e Real Sociedad che cercheranno di ribaltare le sconfitte della prima serata.

Il 12 marzo si giocano Arsenal-Porto e Barcellona-Napoli, mentre la sera dopo l'Atlético affronta l'Inter e il Dortmund ospita il PSV.

Il 15 marzo si terranno i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali.