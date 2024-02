Quiz Arena: quanto conosci la Champions League?

Quiz Arena è la sfida definitiva per la conoscenza della UEFA Champions League ed è aperta a tutti i partecipanti!

Ci sono due diversi quiz, con il Quiz Giornaliero che offre un bottino di fantastici premi a coloro che riusciranno ad arrampicarsi in cima a una classifica altamente competitiva.

Il Quiz giornaliero

In questo quiz dovrai rispondere a dieci domande sulla Champions League in 19 giorni diversi. Il quiz è iniziato lunedì 5 febbraio 2024 e continuerà fino a quando non saranno stati completati gli ottavi di finale di Champions League.

I giocatori otterranno punti per tutte le risposte corrette e coloro che riusciranno a raggiungere i vertici della classifica otterranno vari premi e obiettivi digitali.

Premio oro: un viaggio per due persone, comprensivo di soggiorno e biglietti, per la finale della Champions League 2024 a Londra.

Premio argento: una divisa da calcio e un pallone ufficiale della Champions League.

Premio bronzo: Aun pallone ufficiale della Champions League.

Il Quiz Casuale

Questo quiz "sempre attivo" consente ai giocatori di affinare le proprie abilità affrontando gruppi di domande casuali senza alcuna restrizione di tempo o numero.

Mentre i giocatori accumuleranno punti e otterranno risultati digitali, in questo gioco non ci saranno premi in palio.

Gioca a Quiz Arena adesso!